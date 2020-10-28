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Başkale’de silah ve patlayıcı ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2020 18:15 | Son Güncelleme

Van’ın Başkale ilçesinde PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda silah ve patlayıcı ele geçirildi.Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde PKK/KCK terör örgütüne ait sığınak, barınak ve depoların tespit edilmesi maksadıyla Başkale ilçesi kırsalında 27 Ekim 2020 tarihinden itibaren Yıldırım-10 Operasyonu başlatıldığı belirtildi.

Van’ın Başkale ilçesinde PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda silah ve patlayıcı ele geçirildi.
Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde PKK/KCK terör örgütüne ait sığınak, barınak ve depoların tespit edilmesi maksadıyla Başkale ilçesi kırsalında 27 Ekim 2020 tarihinden itibaren Yıldırım-10 Operasyonu başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, “İcra edilen operasyon neticesinde; 1 adet Zagros/Şiyar-1 keskin nişancı tüfeği, 12 adet Zagros/Şiyar-1 keskin nişancı tüfeği fişeği, 40 kilogram amonyum nitrat, 5 kilogram C4 patlayıcı, 23 adet küçük tüp, 20 adet büyük tüp, çok sayıda EYP yapımında kullanılan malzeme ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Ele geçirilen mühimmatlar olay yerinde imha edilmiştir. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir” denildi.

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