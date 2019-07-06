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Başkale’de terör operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 06.07.2019 10:41 | Son Güncelleme

Van’ın Başkale ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi.Van İl Jandarma Komutanlığınca, PKK/KCK terör örgütünün kullandığı değerlendirilen barınma alanlarına yönelik planlanan operasyonlar devam ediyor.

Van’ın Başkale ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi.
Van İl Jandarma Komutanlığınca, PKK/KCK terör örgütünün kullandığı değerlendirilen barınma alanlarına yönelik planlanan operasyonlar devam ediyor. Bu kapsamda Başkale ilçesi Albayrak Mahallesi Bölekli mezrası kırsalında, 6 Temmuz 2019 tarihinde icra edilen Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Kemal Zeren Operasyonunda, araziye gömülmüş vaziyette; 1adet AK-47 piyade tüfeği, 2 adet AK-47piyade tüfeği şarjörü, bin 150 adet BKC makineli tüfeği fişeği, 1 adet el dürbünü, 1 adet gece görüş dürbünü, 50 kilogram amonyum nitrat ele geçirildi. Bölgede halkın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonların, yine halkın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edeceği bildirildi.

Başkale’de terör operasyonu

Başkale’de terör operasyonu

Başkale’de terör operasyonu

Başkale’de terör operasyonu

Başkale’de terör operasyonu

Başkale’de terör operasyonu

Başkale’de terör operasyonu

Başkale’de terör operasyonu

Başkale’de terör operasyonu

Başkale’de terör operasyonu

Başkale’de terör operasyonu

Başkale’de terör operasyonu

Başkale’de terör operasyonu

Başkale’de terör operasyonu

Başkale’de terör operasyonu
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