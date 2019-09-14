Başkale’de terör operasyonu

Van’ın Başkale ilçesinde PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda bulunan sığınak ile mühimmat ve yaşam malzemeleri imha edildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, PKK/KCK silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “PKK/KCK terör örgütüne ait sığınak/barınakların tespit edilmesi maksadıyla Başkale ilçesi Yanal Mahallesi kırsalında 13 Eylül 2019 tarihinde ‘Kıran-Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Kemal Zeren’ operasyonu icra edilmiştir. İcra edilen operasyon neticesinde; bir miktar mühimmat ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Mühimmatlar ve sığınaklar yerinde imha edilmiştir. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir” denildi.

