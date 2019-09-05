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Başkale’de toprağa gömülü patlayıcı imha edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 05.09.2019 14:31 | Son Güncelleme

Van’ın Başkale ilçesi kırsalında jandarma ekipleri tarafından yapılan arama faaliyetleri sırasında PKK’lı teröristler tarafından toprağa gömülü olduğu tespit edilen El Yapımı Patlayıcı (EYP) olay yerinde imha edildi.Van Valiliğinden yapılan açıklamada, “Van İl Jandarma Komutanlığı ekipler, PKK/KCK terör örgütü tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak/barınak ve malzeme depolarının tespit ve imhası amacıyla 4 Eylül 2019 tarihinde ‘Şehit Uzman Jandarma IV.

Van’ın Başkale ilçesi kırsalında jandarma ekipleri tarafından yapılan arama faaliyetleri sırasında PKK’lı teröristler tarafından toprağa gömülü olduğu tespit edilen El Yapımı Patlayıcı (EYP) olay yerinde imha edildi.
Van Valiliğinden yapılan açıklamada, “Van İl Jandarma Komutanlığı ekipler, PKK/KCK terör örgütü tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak/barınak ve malzeme depolarının tespit ve imhası amacıyla 4 Eylül 2019 tarihinde ‘Şehit Uzman Jandarma IV. Kademeli Çavuş Emrah Ceylan operasyonu başlandı. Yapılan operasyon neticesinde, Başkale ilçesine bağlı Esenyamaç Mahallesi, Nenehatun kırsalında 5 Eylül 2019 tarihinde; 1 adet EYP düzeneği toprağa gömülü vaziyette 12 kilogramlık mutfak tüpü,1,5 metre kablolu vaziyette ele geçirilerek yerinde imha edildi” denildi.

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