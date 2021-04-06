HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Başkale’deki kazada hayatını kaybederlerin isimleri belirlendi

Başkale’deki kazada hayatını kaybederlerin isimleri belirlendi

06.04.2021 16:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van’ın Başkale ilçesinde kamyonetin takla atması sonucu hayatını kaybeden 2 kişinin ismi belirlenirken, yaralıların ise tedavileri sürüyor.Alınan bilgilere göre kaza, Van-Hakkari karayolu üzerindeki Başkale ilçesine bağlı Erek köyü yakınlarında meydana geldi.

1/

Van’ın Başkale ilçesinde kamyonetin takla atması sonucu hayatını kaybeden 2 kişinin ismi belirlenirken, yaralıların ise tedavileri sürüyor.
Alınan bilgilere göre kaza, Van-Hakkari karayolu üzerindeki Başkale ilçesine bağlı Erek köyü yakınlarında meydana geldi. A.Y. yönetimindeki 65 NT 708 plakalı kamyonet, bilinmeyen bir sebeple kontrolden çıkarak takla attı. Kazada sürücü A.Y. ile H.T. hayatını kaybederken; yaralanan K.Y., C.T. ve M.Y. ise kaldırıldıkları Başkale Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Koronavirüste yeni belirtiler ortaya çıktı Koronavirüste yeni belirtiler ortaya çıktı
4 saat arayla koronadan ölen anne-babasını pencereden uğurladı4 saat arayla koronadan ölen anne-babasını pencereden uğurladı
Çift vajinalı kadın: Biri aşk için, biri iş için!Çift vajinalı kadın: Biri aşk için, biri iş için!

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Cumhurbaşkanı bugün 15.00'te toplantı yapacak

Cumhurbaşkanı bugün 15.00'te toplantı yapacak

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Son Dakika: Meral Akşener'den 'Montrö' bildirisiyle ilgili açıklama

Son Dakika: Meral Akşener'den 'Montrö' bildirisiyle ilgili açıklama

Katil babadan skandal iddia: Annesine tecavüz etmişti

Katil babadan skandal iddia: Annesine tecavüz etmişti

Tepkilere yol açan 'Montrö' bildirisiyle ilgili dikkat çeken 'saat' detayı

Tepkilere yol açan 'Montrö' bildirisiyle ilgili dikkat çeken 'saat' detayı

Diğer Haberler

Yalova'dan flaş uzaktan eğitim kararı

Bir ilden daha uzaktan eğitim kararı

Dehşeti yaşadı! Kafesten kaçan maymun otel görevlisini tanınmaz hale getirdi

Kafesten kaçan maymun otel çalışanına saldırdı

Meteoroloji uzmanından Perşembe için uyarı: Araçlarınızı kapalı yerlere alın

Meteoroloji uzmanından uyarı: Araçlarınızı kapalı yerlere alın

Kenan Evren öldü, emekli paşalar Bodrum'u terk etti

Kenan Evren öldü, emekli paşalar Bodrum'u terk etti

Özgecan Aslan'ın ailesi sosyal medyada kızlarına hakaret eden kişiye suç duyurusunda bulunacak

Özgecan'ın ailesi suç duyurusu için harekete geçti

Çöp dökmek için evden çıktı, bir daha haber alınamadı

Çöp dökmek için evden çıkan eşi geri dönmedi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.