HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Başkan Aday Adayı Biden: ‘Hiç Bir Yere Gitmiyorum’ 

Başkan Aday Adayı Biden: ‘Hiç Bir Yere Gitmiyorum’ 

06.02.2020 20:10 | Son Güncelleme

ABD'de Demokrat Parti başkan aday adayları arasında Iowa'da yapılan ilk ön seçim sonuçlarına göre ilk sırayı Pete Buttigieg alırken, ikinci ve üçüncü sıralarda Bernie Sanders ve Elizabeth Warren yer aldı. Dördüncü gelen eşki başkan yardımcısı Joe Biden ise mücadelesini sürdürme sözü verdi

Başkan Aday Adayı Biden: ‘Hiç Bir Yere Gitmiyorum’ 

Demokrat Parti başkan aday adaylarının Iowa’daki ilk ön seçiminden yeni kısmi sonuçlar açıklandı. Eyaletteki seçim bölgelerinin yüzde 92’sinden gelen sonuçlara göre Indiana eyaletine bağlı South Bend kentinin eski belediye başkanı Pete Buttigieg ve Vermont Senatörü Bernie Sanders yarışı birbirlerine çok yakın oranlarla önde götürüyor. Bu ikiliyi sırasıyla Massachusetts Senatörü Elizabeth Warren ve eski Başkan Yardımcısı Joe Biden izliyor.

Iowa’daki ön seçim sonuçlarının açıklanması, oy sayımında kullanılan mobil uygulamada yaşanan sorunlar sebebiyle gecikmiş, yaşanan kargaşa Demokrat Parti içinde ve ABD kamuoyunda tepkiye yol açmıştı. Önceki gün seçim bölgelerinin yüzde 62’sinden ilk sonuçlar açıklanmıştı ve buna göre Buttigieg yine Sanders’ın az farkla önündeydi.

Son açıklanan sonuçlarda da sıralama değişmedi ancak 38 yaşındaki Buttigieg ile 78 yaşındaki Sanders arasındaki farkın daha da kapandığı görülüyor. Adayların eyaletten toplayacakları delege sayısına göre hesaplandığında Buttigieg yüzde 26,5, Sanders yüzde 25,6, Warren yüzde 18,3 ve Biden yüzde 15,9 orana sahip.

Sonuçların sürprizi yarışta favori isimlerden biri olarak görülen Biden’ın dördüncü sıraya kadar inmesi oldu. Biden yaptığı açıklamada, Iowa sonuçlarını “yürek burkucu” olarak niteledi ancak buna rağmen pes etmeyip mücadelesini sürdüreceğinin sözünü verdi.

Bir sonraki ön seçimin yapılacağı New Hampshire’da konuşan Biden, “Sonuçları güzel gösterme çabasına girmeyeceğim, bizim açımızdan yürek burkucuydu. Tüm süreç içler acısıydı’’ dedi.

Bunun siyasi hayatındaki ilk yenilgisi olmadığına işaret eden Biden, “Bu kampanyayı hiçe sayan çok kişi var. Yarışa girdiğim andan bu yana bunun çabası içerisindeler. Onlara bir haberim var, hiçbir yere gitmiyorum’’ diye konuştu.

Biden açıklamalarında Sanders ve Buttigieg’i de doğrudan hedef aldı, kendisini demokrat sosyalist olarak tanımlayan Sanders’ın Demokrat Parti’nin başkan adayı olması durumunda Temsilciler Meclisi ya da Senato için yarışacak tüm Demokratlar’ın da ‘sosyalist’ damgasını taşımak zorunda kalacağını savundu.

77 yaşındaki Biden, Buttigieg’i de Obama yönetimi sırasında sağlanan başarılara yeterli destek ortaya koymamakla suçladı ve siyasi deneyimini sorgulayan değerlendirmelerde bulundu. Biden, “Sizinle açık konuşacağım, 100 bin nüfuslu bir kentin belediye başkanlığından daha üst bir makamda hiç bulunmamış birini bu partinin aday göstermesi bir risk’’ ifadesini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
En güzel Nazım Hikmet sözleriEn güzel Nazım Hikmet sözleri
PARTNER Dünyanın takip ettiği maçta skandal görüntü! Dünyanın takip ettiği maçta skandal görüntü!
Alkol şebekeye karıştı, musluklardan 'su gibi' aktı!Alkol şebekeye karıştı, musluklardan 'su gibi' aktı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bu görüntü çok konuşulmuştu! Açıklama geldi

Bu görüntü çok konuşulmuştu! Açıklama geldi

Ural'dan sert yanıt: Örf adetlerimize aykırı...

Ural'dan sert yanıt: Örf adetlerimize aykırı...

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten İlker Başbuğ'la ilgili açıklama

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten İlker Başbuğ'la ilgili açıklama

İlker Başbuğ'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt!

İlker Başbuğ'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt!

İğrenç detaylar! 'Sanki penisi sökülüp...'

İğrenç detaylar! 'Sanki penisi sökülüp...'

Pegasus CEO'sundan uçak kazasıyla ilgili açıklama

Pegasus CEO'sundan uçak kazasıyla ilgili açıklama

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Çin'de babası karantinaya alınan engelli çocuk hayatını kaybetti

Çin'de babası karantinaya alınan engelli çocuk hayatını kaybetti

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fırsatlar!

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fırsatlar!

Koronavirüs karantina merkezinde esrarengiz ölüm

Koronavirüs karantina merkezinde esrarengiz ölüm

Trump imzayı attı! Resmen başladı

Trump imzayı attı! Resmen başladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Korona virüsü gizli mesajla ilk kez duyurmuştu! Acı haber

Korona virüsü gizli mesajla ilk kez duyurmuştu! Acı haber

Endonezya'da 6,1 büyüklüğünde deprem

Endonezya'da 6,1 büyüklüğünde deprem

Alkol şebekeye karıştı, musluklardan 'su gibi' aktı!

Alkol şebekeye karıştı, musluklardan 'su gibi' aktı!

Kadın astronot rekorla döndü!

Kadın astronot rekorla döndü!

Çinli otomotiv şirketi ‘virüs geçirmeyen’ araba üretecek!

Çinli otomotiv şirketi ‘virüs geçirmeyen’ araba üretecek!

İskoçya Maliye Bakanı, 16 yaşındaki bir çocukla mesajlaştığı iddiaları üzerine istifa etti

16 yaşındaki bir çocukla mesajlaştı! İstifa etmek zorunda kaldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.