Başkan Aday Adayı Biden: ‘Hiç Bir Yere Gitmiyorum’ 

Son açıklanan sonuçlarda da sıralama değişmedi ancak 38 yaşındaki Buttigieg ile 78 yaşındaki Sanders arasındaki farkın daha da kapandığı görülüyor. Adayların eyaletten toplayacakları delege sayısına göre hesaplandığında Buttigieg yüzde 26,5, Sanders yüzde 25,6, Warren yüzde 18,3 ve Biden yüzde 15,9 orana sahip.

Iowa’daki ön seçim sonuçlarının açıklanması, oy sayımında kullanılan mobil uygulamada yaşanan sorunlar sebebiyle gecikmiş, yaşanan kargaşa Demokrat Parti içinde ve ABD kamuoyunda tepkiye yol açmıştı. Önceki gün seçim bölgelerinin yüzde 62’sinden ilk sonuçlar açıklanmıştı ve buna göre Buttigieg yine Sanders’ın az farkla önündeydi.

Demokrat Parti başkan aday adaylarının Iowa’daki ilk ön seçiminden yeni kısmi sonuçlar açıklandı. Eyaletteki seçim bölgelerinin yüzde 92’sinden gelen sonuçlara göre Indiana eyaletine bağlı South Bend kentinin eski belediye başkanı Pete Buttigieg ve Vermont Senatörü Bernie Sanders yarışı birbirlerine çok yakın oranlarla önde götürüyor. Bu ikiliyi sırasıyla Massachusetts Senatörü Elizabeth Warren ve eski Başkan Yardımcısı Joe Biden izliyor.

Sonuçların sürprizi yarışta favori isimlerden biri olarak görülen Biden’ın dördüncü sıraya kadar inmesi oldu. Biden yaptığı açıklamada, Iowa sonuçlarını “yürek burkucu” olarak niteledi ancak buna rağmen pes etmeyip mücadelesini sürdüreceğinin sözünü verdi.

Bir sonraki ön seçimin yapılacağı New Hampshire’da konuşan Biden, “Sonuçları güzel gösterme çabasına girmeyeceğim, bizim açımızdan yürek burkucuydu. Tüm süreç içler acısıydı’’ dedi.

Bunun siyasi hayatındaki ilk yenilgisi olmadığına işaret eden Biden, “Bu kampanyayı hiçe sayan çok kişi var. Yarışa girdiğim andan bu yana bunun çabası içerisindeler. Onlara bir haberim var, hiçbir yere gitmiyorum’’ diye konuştu.

Biden açıklamalarında Sanders ve Buttigieg’i de doğrudan hedef aldı, kendisini demokrat sosyalist olarak tanımlayan Sanders’ın Demokrat Parti’nin başkan adayı olması durumunda Temsilciler Meclisi ya da Senato için yarışacak tüm Demokratlar’ın da ‘sosyalist’ damgasını taşımak zorunda kalacağını savundu.

77 yaşındaki Biden, Buttigieg’i de Obama yönetimi sırasında sağlanan başarılara yeterli destek ortaya koymamakla suçladı ve siyasi deneyimini sorgulayan değerlendirmelerde bulundu. Biden, “Sizinle açık konuşacağım, 100 bin nüfuslu bir kentin belediye başkanlığından daha üst bir makamda hiç bulunmamış birini bu partinin aday göstermesi bir risk’’ ifadesini kullandı.

