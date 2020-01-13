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  4. Başkan aday adayından iddialı 'Trump' açıklaması

Başkan aday adayından iddialı 'Trump' açıklaması

DÜNYA HABERLERİ  | 13.01.2020 10:23 | Son Güncelleme

Demokrat Parti’nin Başkan aday adaylarından Michael Bloomberg Reuters haber ajansına verdiği röportajda servetinin büyük kısmını Başkan Donald Trump’ı 2020 seçimlerinde koltuğundan etmek için harcayabileceğini söyledi.

Başkan aday adayından iddialı 'Trump' açıklaması

Forbes dergisinin en zengin sekizinci Amerikalı olarak tanımladığı Bloomberg, Kasım ayında başladığı kampanyasında reklamlara rakibi Demokrat aday adaylarının hepsinden daha fazla para harcadı.

Bloomberg, ‘‘Birinci öncelik Trump’tan kurtulmak. Tüm paramı Trump’tan kurtulmaya harcıyorum’’ ifadelerini kullandı.

Bloomberg, ‘Süper Salı’ olarak adlandırılan 3 Mart ön seçimleri öncesinde Teksas eyaletini boydan boya gezdi.

Demokrat Parti’nin seçim yarışına geç katılan ve ilk altı tartışma programını kaçıran Bloomberg, anketlerde Joe Biden, Bernie Sanders, Elizabeth Warren ve Pete Buttigieg’in arkasından geliyor.

Bloomberg, sadece Warren ve Sanders’ın değil kendisi dışındaki diğer tüm adayların da Trump’ı yenmek için fazla liberal kaldıkları görüşünde.

Kendisi de eski Cumhuriyetçi olan ve servetini Wall Street firmalarına finans danışmanlığı yaparak kazanan Bloomberg, ‘‘Trump’ı yeneceğime güvenmemin nedenlerinden biri kazanmak zorunda olduğumuz ılımlı Cumhuriyetçiler için kabul edilebilir biri olmam’’ diye konuştu.

Bloomberg, ‘‘Beğenseniz de beğenmeseniz de ılımlı Cumhuriyetçiler’in taraf değiştirmesini sağlamadan seçimi kazanamazsınız’’ dedi.

Seçim yarışına geç katılan Bloomberg, hepsi Şubat ayında yapılacak Iowa, New Hampshire, Nevada ve Güney Carolina Demokrat Parti adaylık seçimlerine katılmayacak.

Ancak Bloomberg, ülke genelinde yürüttüğü kampanyasıyla Super Salı seçimlerine katılan 14 eyaleti hedefliyor. Teksas da bu eyaletlerin ikinci en büyüğü.

Teksas’ın San Antonio, Austin ve Dallas kentlerindeki kampanya etkinliklerinde Bloomberg, partiler üstü tavrının sağlık sigortası, iklim değişikliği ve silah şiddetini azaltma gibi vaatlerini yerine getirmesini mümkün kılacağını söyledi.

Austin ve San Antonio’da Bloomberg’un etkinliklerine katılanların sayısı çok yoğun olmasa da katılımcıların büyük kısmı bağımsız ya da eski Trump destekçilerinden oluşuyor.

Houston’daki Rice Üniversitesi’nden siyaset bilimci Mark Jones Bloomberg’in Teksas’ta en çok izlenen ilk dört medya ağında verdiği reklamlara Ocak ortasına kadar 15 milyon dolar harcadığını kaydetti.

Bu rakam Kantar/CMAG’ın televizyon reklamı verilerine göre Demokrat adayların 2019’daki toplam reklam harcamalarının üzerinde.

Bu yıl yapılacak Super Bowl kupasında ise hem Trump hem de Bloomberg 60’ar saniyelik televizyon reklamı yayınlamayı planlıyor.

Ulusal Futbol Ligi şampiyonası geçen yıl 100 milyon izleyiciye ulaşmıştı.

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