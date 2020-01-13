Başkan aday adayından iddialı 'Trump' açıklaması

Forbes dergisinin en zengin sekizinci Amerikalı olarak tanımladığı Bloomberg, Kasım ayında başladığı kampanyasında reklamlara rakibi Demokrat aday adaylarının hepsinden daha fazla para harcadı.

Bloomberg, ‘‘Birinci öncelik Trump’tan kurtulmak. Tüm paramı Trump’tan kurtulmaya harcıyorum’’ ifadelerini kullandı.

Bloomberg, ‘Süper Salı’ olarak adlandırılan 3 Mart ön seçimleri öncesinde Teksas eyaletini boydan boya gezdi.

Demokrat Parti’nin seçim yarışına geç katılan ve ilk altı tartışma programını kaçıran Bloomberg, anketlerde Joe Biden, Bernie Sanders, Elizabeth Warren ve Pete Buttigieg’in arkasından geliyor.

Bloomberg, sadece Warren ve Sanders’ın değil kendisi dışındaki diğer tüm adayların da Trump’ı yenmek için fazla liberal kaldıkları görüşünde.

Kendisi de eski Cumhuriyetçi olan ve servetini Wall Street firmalarına finans danışmanlığı yaparak kazanan Bloomberg, ‘‘Trump’ı yeneceğime güvenmemin nedenlerinden biri kazanmak zorunda olduğumuz ılımlı Cumhuriyetçiler için kabul edilebilir biri olmam’’ diye konuştu.