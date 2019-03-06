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Başkan adayı Arısoy, sokak sokak gezerek projelerini anlattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.03.2019 09:19 | Son Güncelleme

‘Sevgi Yürüyüşü’ etkinliğiyle Zeytinburnu’nu sokak sokak gezen AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan adayı Ömer Arısoy, vatandaşlara projelerini anlatarak camdan sarkıtılan sepetlere karanfil bıraktı.AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan adayı Ömer Arısoy, Merkezefendi Mahallesi’nde ‘Sevgi Yürüyüşü’ etkinliği gerçekleştirdi.

‘Sevgi Yürüyüşü’ etkinliğiyle Zeytinburnu’nu sokak sokak gezen AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan adayı Ömer Arısoy, vatandaşlara projelerini anlatarak camdan sarkıtılan sepetlere karanfil bıraktı.
AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan adayı Ömer Arısoy, Merkezefendi Mahallesi’nde ‘Sevgi Yürüyüşü’ etkinliği gerçekleştirdi. Elinde mikrofonla sokakları tek tek gezerek Millet Bahçesi’nden kariyer merkezine kadar 25 farklı projesinden söz etti. Balkonlardan sarkıtılan sepetlere projelerin yer aldığı kitapçıkla beraber karanfil bırakan Arısoy, vatandaşlardan dua ve destek talep etti. Merkezefendi Bilgi Evi’nde ‘Filografi’ dersine girerek öğrencilerle buluştu.
Tercüman Sitesi Taksi Durağı’nı ziyaret eden AK Parti Zeytinburnu adayı Arısoy, taksici esnafıyla sohbet etti. Telsizden yaptığı anonsla durağa taksi çağıran Arısoy, taksici esnafına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını iletti.
AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan adayı Ömer Arısoy, Gökalp Mahallesi’nde kurulan Salı pazarında, pazarcı esnafı ve vatandaşlarla bir araya geldi. Esnafa hayırlı işler dileyen Arısoy, Pazar tezgahına geçerek sebze-meyve satışı yaptı. Arısoy, pazar ziyaretinin ardından Zeytinburnu Sinoplular Derneği ve Ak Evler sitesinde vatandaşların sorularını yanıtladı.
Arısoy, Kazlıçeşme Kültür Merkezi’nde yüzlerce Mardinli vatandaşla bir araya geldi. Büyük bir coşkuyla karşılanan Arısoy’a, AK Parti İstanbul Milletvekili İffet Polat, AK Parti İstanbul Milletvekili Aziz Babuşcu, 23. Dönem Mardin Milletvekili Cüneyt Yüksel ve dernek başkanları eşlik etti. Arısoy buradaki konuşmasında destek veren, vermeyen herkesin gurur duyacağı bir belediye başkanı olmak için tüm gücünü sarf edeceğini söyledi.

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