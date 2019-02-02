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Başkan adayı Arısoy: "Surları daha çok kültür turizmine kazandırmak hususunda çalışmamız olacak”

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.02.2019 15:25 | Son Güncelleme

Yeşiltepe Mahallesi’nde genç seçmenle buluşan AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan adayı Ömer Arısoy, “Surları daha çok kültür turizmine kazandırmak hususunda çalışmamız olacak” dedi.AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan adayı Ömer Arısoy, 31 Mart Yerel Seçimleri öncesi saha çalışmasına hız kazandırdı.

Yeşiltepe Mahallesi’nde genç seçmenle buluşan AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan adayı Ömer Arısoy, “Surları daha çok kültür turizmine kazandırmak hususunda çalışmamız olacak” dedi.
AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan adayı Ömer Arısoy, 31 Mart Yerel Seçimleri öncesi saha çalışmasına hız kazandırdı. Gençlerle sık sık bir araya gelen Başkan adayı Arısoy, Yeşiltepe Mahalle lokalinde gençlere kendini tanıttı. Gençlerin akıllarında kalan soruları yanıtlayan Arısoy, 1 Nisan sonrası için atacağı adımlardan söz etti.
Arısoy, “1 Nisan sabahı burada belediye başkanı değişince AK Parti’den belediyeyi devralmış olacağız. 1 Nisan sabahına biz yeni bir hayal, yeni bir umutla, yeni bir hayalle işe başlayacağız ama 1 Nisan sabahına aslında hepimiz aynı hayatımıza devam edeceğiz. Belediyeler farkında olunmasa da bazen tarihe mal olacak kararlar verirler. Örneğin; şimdi içinde bulunduğumuz durumun müsebbibi aslında 30-40 yıl önceki belediye yönetimlerinin verdiği kararlar bizi bu hale getirdi. Sadece belediye değil Türkiye’de kentleşme biraz da kendiliğinden devletin, kamunun peşinden koşmasıyla gelişen bir süreç. Şimdi bundan sonra atacağımız adımları 100 yıllık perspektifle bakıp daha yaşamaktan mutlu mesut olduğumuz bir Zeytinburnu inşası için her gün gayret edeceğiz” dedi.

“Surların daha çok kültür turizmine kazandırmak hususunda çalışmamız olacak”
Surların Zeytinburnu kimliğinin önemli bir parçası olduğunu hatırlatan Arısoy, "Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşarlığı ve Bakan Yardımcılığı dolayısıyla surların Zeytinburnu’na katabileceklerinin farkındayım. Geçtiğimiz günlerde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan adayımız Binali Bey ile de bir toplantıda bunu vurgulamıştım. Büyükşehir yetkilileriyle yaptığımız toplantıda da vurguladım. Surların daha çok kültür turizmine katılımını sağlamak üzere diğer kültür destinasyonlarımız, kültür varlıklarımızla beraber surlar bizim açımızdan önemli bir kültür varlığıdır. Neredeyse antik çağlara kadar uzanan bir varlığımızdır. Yeterince istifade edemediğimiz söylenebilir ama bunu daha çok kültür turizmine kazandırmak hususunda bir gayretimiz, çalışmamız olacak” dedi.
Arısoy, genç seçmenle gerçekleştirdiği toplantının ardından vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet etti.

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