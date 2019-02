Başkan adayı Aydın pazarda tezgahın arkasına geçerek mandalina sattı

AK Parti Beykoz Belediye Başkan adayı Murat Aydın, Paşabahçe’de haftada 2 kez kurulan semt pazarına girerek esnafları tek tek ziyaret etti. Aydın’ın pazardaki bir meyve tezgahının arkasına geçerek mandalina satması renkli görüntüler oluşturdu.

31 Mart Yerel Seçimleri kapsamında ilçedeki esnafları ve vatandaşlara ziyaretler yaparak onları bir an olsun yalnız bırakmayan AK Parti Beykoz Belediye Başkan adayı Murat Aydın, haftada 2 kez kurulan Paşabahçe semt pazarına girdi. Partililerle beraber pazarda dolaşan Aydın, esnafları tek tek ziyaret ederek tokalaştı. Yoğun ilgi ve sevgiyle karşılaşan Aydın, ziyaret esnasında girdiği bir fırında ikram edilen simidi de geri çevirmedi. Gençlere ve küçük çocuklara ayrı bir önem gösteren Aydın, pazarda karşılaştığı Almanya uyruklu bir kişiyle bir süre sohbet etti. Beykozlu vatandaşlara her defasında kendisinin de “Yeni bir Beykozlu” olduğunu söylemeden geçmeyen Başkan adayı Aydın, her şeyden önce onların duasını istedi.

Yoğun gezintinin ardından bir kafeteryaya giren Aydın’a burada çay ikram edildi. Vatandaşlarla sohbetini burada da sürdüren Aydın, sorunlarını dinledi. Fırından, kasaba, kuyumcudan zücaciye olmak üzere ziyaret etmedik yer bırakmayan Aydın, balıkçı ve berber esnafını ziyaret etmeyi de ihmal etmedi. Buradaki vatandaşlarla görüşmeler gerçekleştiren Aydın, seçimlerde destek sözlerini yineledi.