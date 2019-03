Başkan adayı Çalık’a özel çocuklardan sevgi seli

Otizm ve down sendromlu çocuklarla kahvaltı programında bir araya gelen CHP Beylikdüzü Belediye Başkan adayı Mehmet Murat Çalık, “Özel çocuklarımız için hizmet üretmeye devam edeceğiz ve farkındalığı artıracağız. Burada onlardan aldığım enerjiyle 4 gün su gibi akıp geçecek” dedi.

CHP Beylikdüzü Belediye Başkan adayı Mehmet Murat Çalık, kahvaltı programında Otizmli ve down sendromlu çocuklar ve aileleriyle bir araya geldi. Programa Çalık’ın yanı sıra, CHP meclis üyesi adayları da katıldı. Çocuklarla keyifli vakitler geçiren Çalık, çocukların büyük ilgi ve sevgisiyle karşılaştı. Çalık, çocuklarla oyun oynayıp dans etti.

Çocukların hayatın rengi olduğunu söyleyen Beylikdüzü Belediye Başkan adayı Çalık, "Burada otizmli ve down sendromlu evlatlarımızla aileleri var. Onların çok özel çocuklar olduğunu biliyoruz. Biz evlatlarımızla yürekten iletişime geçiyoruz. Evlatlarımızdan müthiş enerji alıyoruz. Sadece biraz daha farkındalığa ihtiyacımız var. Biraz daha bu kentleri yöneten insanların kendilerini fark etmelerine ihtiyaçları var. Çocuklar hayatın rengini değiştirir” ifadelerini kullandı.