Başkan adayı canlı yayında rakibine sandalyeyle vurdu! Fenomen ismin kaburgası kırıldı, parmağı çıktı

São Paulo belediye başkanlığı münazarasına sandalyeli saldırı damgasını vurdu. Instagram fenomeni ve belediye başkan adayı Pablo Marçal'ın kaburgası kırıldı, parmağı çıktı.

CİNSEL TACİZ DAVASI GERGİNLİK YARATTI

Ekim ayı başında yapılması beklenen seçime gidilirken 12 milyon nüfuslu kenti yönetme yarışı pazar akşamı düzenlenen münazarada kızıştı. Marçal, haber sunucusu Datena'ya karşı bir cinsel taciz davasını tekrar gündeme getirdi. Datena ise Marçal'ın tartışmayı bir tür internet şovuna dönüştürdüğünü söyledi. Datena rakibinden sözlerini geri almasını istedi, cinsel taciz iddialarının ailesinde ciddi bir duygusal baskıya neden olduğunu söyledi.

"TOKAT ATACAK KADAR BİLE ERKEK DEĞİLSİN"

Buna karşılık Marçal, Datena için “havlıyor ama ısırmıyor" dedi ve “Bir keresinde bir tartışma sırasında bana tokat atmak için yanıma gelmiştin, ama bunu yapacak kadar bile erkek değilsin” diye ekleyince Datena çileden çıktı.

SANDALYEYLE ÜZERİNE ÇULLANDI

José Luiz Datena, , Instagram fenomeni rakibi Pablo Marçal'a sandalye fırlattı.

BAŞKAN ADAYI HASTANELİK OLDU

Marçal ağrılı nefes alma şikâyetiyle hastaneye kaldırıldı. Yardımcıları Brezilya medyasına yaptığı açıklamada Marçal'ın kaburgasında kırık tespit edildiğini söyledi. Acil durum yetkilileri ise Marçal'ın bir parmağının yerinden çıktığını bildirdi.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır