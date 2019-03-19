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Başkan adayı Duran: "DSP emaneti geri alacak”

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.03.2019 15:35 | Son Güncelleme

DSP Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Birkan Duran, seçim çalışmaları kapsamında ilçe esnafını ziyaret etti.

DSP Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Birkan Duran, seçim çalışmaları kapsamında ilçe esnafını ziyaret etti. DSP’nin daha önceden Küçükçekmece’yi iki kez yönettiğini hatırlatan Birkan, "DSP emaneti geri alacak” dedi.
DSP Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Birkan Duran, 31 Mart Yerel Seçimleri kapsamında İnönü Caddesi’ndeki esnafları ziyaret etti. Tepeüstü Meydanı’ndan ziyaretlerine başlayan Duran, esnafların dükkanlarına tek tek girerek hem sohbet etti hem de yerel seçimlerde destek istedi. Birkan Duran ayrıca başkanlığa seçilmesi halinde gerçekleştireceği, esnafları ilgilendiren projelerini de anlattı.
31 Mart Yerel Seçim çalışmaları ve projeleri hakkında konuşan Duran, DSP’nin yükselen bir ivmesinin olduğunu söyledi. DSP’nin yönetmeye yabancı olmayan bir parti olduğunu hatırlatan Duran şöyle konuştu:
"Diyorlar ki İstanbul ve Türkiye genelinde Demokratik Sol Parti’nin ivmesi var, yükselen bir yıldızı var. Evet, bunu kabul ediyorum bir işaret fişeği patlatıldı. Demokratik Sol Parti bunlara yabancı bir parti değil. Üç kere devleti yönetmiş 33 yıllık köklü siyasi bir parti. Kurucumuz Bülent Ecevit, başbakanlık yapmış, devleti yönetmiş bir insan. İki kere de Demokratik Sol Parti, Küçükçekmece’de iktidar oldu. Başka bir siyasi partideki arkadaşlar ’Onlar nereden çıktı?’ diyemez. Bizim çıktığımız yer belli, bizim çıktığımız yer halkla olan ittifakımızdır. Köyün çocuğu olarak bu yarışmaya giren tek aday benim, ruhsatları kendine ait olan araçlarla seçim mücadelesi yapan aday benim. Girdiğim her yerde rağbet görüyorum. 3 aday var ikisine Allah’tan selamet ve başarı diliyorum. Ama yağma yok DSP var. DSP emaneti geri alacak. Kararsızları, tepkili olanları sandığa yönlendiriyoruz”

“Belediyedeki grupları kaldıracağım”
Duran başkan olduğu takdirde belediye yönetiminde yapacağı değişiklikleri de anlattı. Başka bir partiden belediye başkan yardımcısının olabileceğini belirten Duran, “Kamuoyuna yansıyan 3 aday var. Fakat onlarla da beraber yöneteceğim, söz veriyorum. Nasıl olacak bu? Belediyedeki grupları kaldıracağım. Eğer vasıflı arkadaş varsa Cumhuriyet Halk Partisi’nden de belediye başkan yardımcım olacak. Bunu merak etmesinler. Diğer siyasi partilerden de görüşler alacağım. Küçükçekmece Belediyesi’nde kanun maddeleri veya projeler oy çokluğu ile değil oy birliği ile geçecek. Buna emin olun. Böyle bir belediyecilik anlayışı geliyor. Şimdiden gözün aydın Küçükçekmece diyorum” dedi.
Esnaf ziyaretlerinde sık sık bahsettiği esnaflar arası mesafe kuralını da açıkladı Duran, aynı işi yapan esnafların dükkanları arasında belirli bir mesafenin olacağını ve bu mesafeye göre yeni dükkanın açılabileceğini söyledi.

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