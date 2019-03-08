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Başkan Adayı Ekinci’den Esenyurtlu annelere kreş sözü

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.03.2019 18:04 | Son Güncelleme

AK Parti Esenyurt Belediye Başkan Adayı Azmi Ekinci, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında Esenyurtlu kadınlara çiçek verdi.

Başkan Adayı Ekinci’den Esenyurtlu annelere kreş sözü

İSTANBUL, (DHA)-AK Parti Esenyurt Belediye Başkan Adayı Azmi Ekinci, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında Esenyurtlu kadınlara çiçek verdi. Ekinci, “Kadın huzurlu ve mutluysa toplum huzurlu ve mutludur. Toplum huzurlu ve mutluysa dünya huzurludur ve mutludur” dedi.

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü vesilesiyle AK Parti Esenyurt Belediye Başkan Adayı Azmi Ekinci, Osmangazi Mahallesi’nde yaşayan kadınlarla bir araya geldi. Kadınlara saksı çiçekleri ve karanfil veren Ekinci, Kadınlar Günü’nü de kutladı.

"YETECEK KADAR KREŞ YAPACAĞIZ"

Kadınlar için yaptıkları projeleri anlatan AK Parti Esenyurt Belediye Başkan Adayı Azmi Ekinci, şunları söyledi:

“Dünya kadınlar günü öncelikle bütün kadınlarımız için kutlu olsun diyorum. Dünya Kadınlar Günü, biliyorsunuz 1850 yılında bir işçi grevi sonucu 120 kadının öldürülmesinin olmuştur. Bu vesileyle biz de dolaşıyoruz. Kadınlarımız için yaptığımız ve yapacağımız projeler hakkında bilgi veriyoruz. Çok güzel projelerimiz var. Çalışan kadınlarımız için yetecek kadar kreş yapacağız. Şu anda birkaç tane kreşimiz var ama her mahalle için kreş yapmayı düşünüyoruz. Çalışan kadınımız rahat çalışabilsin diye. Ev Hanımı olan kadınlarımız için de el emeğine yönelik bir çarşı yapmayı düşünüyoruz. Bu kapalı çarşı tarzı bir şey olacak; bu çarşının içerisinde bir kreş olacak, yanında çocuk parkı olacak. Ev hanımları el emeği ürünlerini orada satarken çocuğunu kreşe veya çocuk oyun parkına teslim edecek. Çocuğu emin ellerde olacak böylece rahat rahat kendi satışını yapmış olacak. Aile ekonomisine katkıda bulunmuş ve sosyal bir ortam paylaşmış olacak. Huzurlu ve mutlu bir anne olacak. Kadın huzurlu ve mutluysa toplum huzurlu ve mutludur. Toplum huzurlu ve mutluysa dünya huzurludur ve mutludur. Dünyanın yarısı kadındır, diğer yarısını da onların eseridir.”

Başkan Adayı Ekinci’den Esenyurtlu annelere kreş sözü

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