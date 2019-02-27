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Başkan Adayı İbrahim Ulusoy: Yeşilkent Mahallesi çile dolu

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.02.2019 10:16 | Son Güncelleme

AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı İbrahim Ulusoy, seçim çalışmaları kapsamında Yeşilkent Mahallesi'ni ziyaret etti.

Başkan Adayı İbrahim Ulusoy: Yeşilkent Mahallesi çile dolu

İSTANBUL, (DHA) - AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı İbrahim Ulusoy, seçim çalışmaları kapsamında Yeşilkent Mahallesi'ni ziyaret etti. Burada düzenlenen 'söz sende' programında konuşan Ulusoy, "Yeşilkent mahallesi çile dolu, hizmet odaklı belediyecilik anlayışı ile karşınızda olacağız, taleplerinizi dikkate alacağız" dedi.

'Söz Sizde' programı kapsamında Yeşilkent Mahallesi sakinleri ile bir araya gelen AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı İbrahim Ulusoy, vatandaşların sorunlarını dinledi, projelerini anlattı. Nisan ayından sonra her şeyin farklı olacağını belirten Ulusoy, " Yeşilkent Mahallesi çile dolu. Vatandaş karşısında muhatap görecek, hizmet alacak. Sorumluluk sahibi, hizmet odaklı belediyecilik anlayışı ile karşınızda olacağız, taleplerinizi dikkate alacağız, bu böyle gitmez" diye konuştu.

Mahalle sakinleri Ulusoy'a, cami,Sağlık Ocağı, kültür merkezi, okul,karakol ve park istediklerini, hizmetlerden memnun olmadıklarını,alt yapı,ulaşım sorununu, elektrik ve doğalgaza erişimin sıkıntılı olduğunu iletti.

"VATANDAŞ HİZMET ALAMIYOR"

Vatandaşların talep ve şikayetlerini dinleyen Başkan Adayı İbrahim Ulusoy ise "Her gittiğimiz yerde belli başlı sıkıntılar mevcut, mahalleliler belediyeden yana sorun yaşıyor. Hizmet yok, ilgi yok, takip yok. Planlama, strateji, hiçbir şey yok. Bazı şikâyetler ise iç acıtıcı. Asgari ölçekte verilmesi gereken hizmetler verilmemiş. Yolların çamur içinde olması, vatandaşın okula çocuğunu çamura batmadan götürememesi kabul edilemez. İçimiz yanıyor bu şikayetleri dinlerken. Nisan sonrası her şey çok farklı olacak. Vatandaş karşısında muhatap görecek, hizmet alacak. Sorumluluk sahibi, hizmet odaklı belediyecilik anlayışı ile karşınızda olacağız, taleplerinizi dikkate alacağız. Bu, böyle gitmez" ifadelerini kullandı.

Başkan Adayı İbrahim Ulusoy: Yeşilkent Mahallesi çile dolu

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