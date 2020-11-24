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Başkan adayı Kanye West, yenilgiyi kabul etti, 2024 seçimlerine göz kırptı

24.11.2020 16:19 | Son Güncelleme:
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Başkan adayı Kanye West, yenilgiyi kabul etti, 2024 seçimlerine göz kırptı

Yeni ABD Başkanı'nın kim olacağı henüz netleşmiş değil. Ancak kimin ABD Başkanı olmayacağını biliyoruz, Kanye West. 43 yaşındaki rap şarkıcısı, "Doğum günü Partisi" ile girdiği seçimde 60 bin oy alması sonrası yenilgiyi kabul etti.

Yeni ABD Başkanı'nın kim olacağı henüz netleşmiş değil. Ancak kimin ABD Başkanı olmayacağını biliyoruz, Kanye West.

43 yaşındaki rap şarkıcısı, "Doğum günü Partisi" ile girdiği seçimde 60 bin oy alması sonrası yenilgiyi kabul etti.

Ancak Kanye'nin Beyaz Saray hedefi sonlanmışa benzemiyor. Sosyal medya hesabından "Kanye 2024" başlığı ile bir paylaşım yapan rap yıldızı, dört yıl sonra yapılacak başkanlık seçiminin işaret fişeğini ateşledi.

İlk başkanlık seçiminde Kanye, 12 eyalette oy pusulasında yer almayı başardı. Diğer eyaletlerde ise geç başvuru nedeniyle yer bulamadı.

En fazla oy aldığı eyalet ise 10 bin 188 ile Tennessee oldu. Bu eyalet geleneksel olarak Cumhuriyetçi adaylara oy veriyor.

Temmuz ayında adaylığını duyuran West, Forbes dergisine verdiği röportajda, polis şiddetini bitirmenin önceliği olacağını söylemişti.

Başlattığı harekete neden "Doğum günü Partisi" adını verdiğine ilişkin soruya ise, "Çünkü biz kazandığımızda, bu herkes için bir doğum günü partisi olacak" demişti.

Ancak 21 Grammy ödülü olan West'in adaylığı eleştirilere ve hatta ruh sağlığı ile ilgili endişelere de neden oldu.

https://twitter.com/kanyewest/status/1323914087340781569

Güney Carolina kenti Charleston'da yaptığı seçim mitinginde, kürtajdan bahsederken ağlamaya başlaması ile gündem oldu.

Rap yıldızı, geçen yıl bipolar bozukluk yaşadığını açıklamıştı. 43 yaşındaki yıldızın eşi, televizyon yıldızı Kim Kardashian West, Kanye West için sevenlerinin "empati" yapmasını istemiş, "bazen kelimeleri ile aslında istediklerinin uyuşmadığını" söylemişti.

West, kampanya sürecinde destekçilerinden oy isterken, isminin bulunmadığı pusulalara adının yazılmasını da istemişti.

Kanye West kampanya mesajlarından birinde, "İnancımıza sığınarak, Tanrı'nın bizden beklediği ulusa ve kişilere dönüşebileceğiz." demişti.

1.5 milyon oy alan aday

Ms Jorgensen is the first female Libertarian nominee

Bağımsız adaylardan biri olan Jo Jorgensen ise, Kanye West'ten çok daha fazla, 1.5 milyon oy alarak isminden söz ettirdi.

Özgürlükçü Parti ile kampanya yapan Jorgensen, Associated Press'e göre, seçim tarihinde en fazla oy alan ikinci Özgürlükçü Parti adayı oldu.

63 yaşındaki Jorgensen Clemson Üniversitesi'nde psikoloji bölümünde akademisyen olarak görev yapıyor.

Özgürlükçü Parti 1970 yılında kuruldu ancak adayları bugüne dek başkanlık yarışını kazanabilmiş değil.

2020 başkanlık seçimlerinde toplamda 1200'den fazla aday, yarışa girmek için başvuru yapmıştı.

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