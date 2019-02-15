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Başkan adayı Köken: “Şehir doktorluğunu doğru yapmaya çalışacağız”

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.02.2019 11:10 | Son Güncelleme

AK Parti Eyüpsultan Belediye Başkan adayı Deniz Köken, Bingöllülerin davetiyle katıldığı programda, “Bizim bütün topraklarımızın en ücra noktası bile çok değerli çok mukaddes.

Başkan adayı Köken: “Şehir doktorluğunu doğru yapmaya çalışacağız”

AK Parti Eyüpsultan Belediye Başkan adayı Deniz Köken, Bingöllülerin davetiyle katıldığı programda, “Bizim bütün topraklarımızın en ücra noktası bile çok değerli çok mukaddes. Her birinin tarihler boyu bize anıları var, biz de emeği var. Bizim de o topraklarda mutlaka vefa borcumuz olacaktır. Biz şehirlere, şehirler belediyelere emanet o yüzden değerli arkadaşlar şehir doktorluğunu doğru yapmaya çalışacağız” dedi.
Eyüpsultan Kültür ve Sanat Merkezi’nde İstanbul’da yaşayan Bingöllüler tarafından ‘Bingöllüler Eyüpsultan’da buluşuyor’ adlı yemek programı düzenlendi. Programa AK Parti Eyüpsultan Belediye Başkan adayı Deniz Köken de katıldı. Köken programda yaptığı konuşmada, “Ben en çok yerel derneklerle bunu konuşuyorum. Anadolu’nun her bir şehrinden bir köyü, kardeş köy seçeceğim ve o köyler ile ilgili özel projeler geliştireceğiz. Onun için bu yetkiyi de derneklere bıraktık. Bizim Anadolu’yu yaşatmamız lazım. İstanbul Anadolu’yu Anadolu da Türkiye’yi kalkındıracak. Bizim bütün topraklarımızın en ücra noktası bile çok değerli çok mukaddes, her birinin tarihler boyu bize anıları var, biz de emeği var. Bizim de o topraklarda mutlaka vefa borcumuz olacaktır. O yüzden ben İstanbul’da olup da Anadolu’yla bağını kesmeyen bütün sivil toplum kuruluşlarını tebrik ediyorum. Onlar sayesinde Anadolu ayakta duruyor. Çünkü bu göçler kültürleri de öldürüyor, her göç geçmişteki her şeyi bırakıp geliyor” açıklamasında bulundu.

“Şehir doktorluğunu doğru yapmaya çalışacağız”
Anadolu’da okuyan kişilerin eğitimi için de güzel projelerinin olduğunu belirten AK Parti Eyüpsultan Belediye Başkan adayı Köken, Eyüpsultan’ın da gezip görülecek bir yer haline geleceğini vurguladı. Köken, "Kendi memleketinden bir şeyler hissetmek özel bir şey. Biz bunu yaşatacağız bölgemizdeki dernekleri bir çatı altında toplamak için özel bir projemiz var. Anadolu’daki okuyan çocukların eğitimine nasıl bir katkı yapabiliriz, düşüncemiz var. Hepsini birlikte yapacağız, konuşacağız, tartışacağız. Şehirler insanlar gibiler onların da gözü, kulağı, kalbi damarı var. Onlar da bizim gibi nefes alıyorlar şehirleri ihmal edersek insan vücudu nasıl ki ihmal olunca kriz geçiriyorsa şehirler de kriz geçirir. Biz şehirlere, şehirler belediyelere emanet o yüzden değerli arkadaşlar şehir doktorluğunu doğru yapmaya çalışacağız. Eyüpsultan’ı nasıl insanların gelip göreceği, haz duyarak nefes alacağı bir mekan haline getirebiliriz bunları da yine sizlerle beraber konuşacağız. Güzel bir Eyüpsultan için hep birlikte 31 Mart’ta görüşmek üzere diyorum” ifadelerini kullandı.
Salonda bulunan vatandaşların yoğun ilgisi ve isteği karşısında kayıtsız kalmayan Köken, her masaya giderek vatandaşlarla tek tek konuşup, fotoğraf çektikten sonra alkışlar eşliğinde salondan ayrıldı.

Başkan adayı Köken: “Şehir doktorluğunu doğru yapmaya çalışacağız”

Başkan adayı Köken: “Şehir doktorluğunu doğru yapmaya çalışacağız”

Başkan adayı Köken: “Şehir doktorluğunu doğru yapmaya çalışacağız”

Başkan adayı Köken: “Şehir doktorluğunu doğru yapmaya çalışacağız”

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