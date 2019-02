Başkan adayı Köken: “Şehir doktorluğunu doğru yapmaya çalışacağız”

AK Parti Eyüpsultan Belediye Başkan adayı Deniz Köken, Bingöllülerin davetiyle katıldığı programda, “Bizim bütün topraklarımızın en ücra noktası bile çok değerli çok mukaddes. Her birinin tarihler boyu bize anıları var, biz de emeği var. Bizim de o topraklarda mutlaka vefa borcumuz olacaktır. Biz şehirlere, şehirler belediyelere emanet o yüzden değerli arkadaşlar şehir doktorluğunu doğru yapmaya çalışacağız” dedi.

Eyüpsultan Kültür ve Sanat Merkezi’nde İstanbul’da yaşayan Bingöllüler tarafından ‘Bingöllüler Eyüpsultan’da buluşuyor’ adlı yemek programı düzenlendi. Programa AK Parti Eyüpsultan Belediye Başkan adayı Deniz Köken de katıldı. Köken programda yaptığı konuşmada, “Ben en çok yerel derneklerle bunu konuşuyorum. Anadolu’nun her bir şehrinden bir köyü, kardeş köy seçeceğim ve o köyler ile ilgili özel projeler geliştireceğiz. Onun için bu yetkiyi de derneklere bıraktık. Bizim Anadolu’yu yaşatmamız lazım. İstanbul Anadolu’yu Anadolu da Türkiye’yi kalkındıracak. Bizim bütün topraklarımızın en ücra noktası bile çok değerli çok mukaddes, her birinin tarihler boyu bize anıları var, biz de emeği var. Bizim de o topraklarda mutlaka vefa borcumuz olacaktır. O yüzden ben İstanbul’da olup da Anadolu’yla bağını kesmeyen bütün sivil toplum kuruluşlarını tebrik ediyorum. Onlar sayesinde Anadolu ayakta duruyor. Çünkü bu göçler kültürleri de öldürüyor, her göç geçmişteki her şeyi bırakıp geliyor” açıklamasında bulundu.