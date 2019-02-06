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Başkan adayı Köken’den Kemerburgaz’a ‘sağlık tesisi’ müjdesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.02.2019 09:10 | Son Güncelleme

AK Parti Eyüpsultan Belediye Başkan adayı Deniz Köken, seçim çalışmaları kapsamında Kemerburgaz’daki esnafı ziyaret etti.

AK Parti Eyüpsultan Belediye Başkan adayı Deniz Köken, seçim çalışmaları kapsamında Kemerburgaz’daki esnafı ziyaret etti. Kemerburgaz’a yapılması planlanan ‘sağlık tesisi’ ile ilgili müjde veren Köken, “Sağlık tesisiyle ilgili şu anda bütün katmanlarla görüşüyoruz. Bu ilçeye mutlaka bununla ilgili bir formül bulmamız lazım” dedi.
Belediye başkanlığı seçimleri kapsamında Kemerburgaz’daki esnafları ziyaret eden AK Parti Eyüpsultan Belediye Başkan adayı Deniz Köken, ilçedeki esnafları tek tek gezerek dertlerini ve isteklerini dinledi. AK Parti Kemerburgaz İlçe Başkanı Adem Koçyiğit ve beraberindeki vatandaşlarla birlikte ziyaretlerini gerçekleştiren Deniz Köken’e ilgi yoğundu. Kemerburgaz’da esnafların yanı sıra ziraat odasını da ziyaret eden Köken, tarım ve hayvancılığın kendisi için çok önemli olduğunu ve Kemerburgaz’da tarım ve hayvancılıkla ilgili güzel projeleri hayata geçireceklerini söyledi.
Kemerburgaz’ın emin ellerde olduğunu ve bundan sonra daha iyi olacağını dile getiren AK Parti Eyüpsultan Belediye Başkan adayı Deniz Köken, "Esnafın hem sorunlarını dinledik, hem onlara merhaba dedik. İlçe başkanımız zaten buradaki sorunları biliyor. Burada yaşıyor. O yüzden çabuk temasa geçtik. Çabuk bilgiler aldık. Öğlen de hanımefendilerin ev sohbetine katıldık. Orada da şehrin sorunlarıyla ilgili, mahallenin sorunlarıyla ilgili bilgilerini aldık. Kemerburgaz emin ellerde inşallah. Kemerburgaz’ı bundan sonra daha iyi yapacağız. Kemerburgaz halkı her şeyin en güzeline layık” dedi.

"Sağlık tesisiyle ilgili şu anda bütün katmanlarla görüşüyoruz”
Kemerburgaz’a bir sağlık tesisinin yapılması için görüşmelerin sürdüğünün müjdesini veren Deniz Köken, "Kemerburgaz’ın şu anda birinci sorunu sağlık. Sağlık tesisiyle ilgili şu anda bütün katmanlarla görüşüyoruz. Sağlık Bakanlığı, gerek Sağlık İl Müdürlüğü. Bu ilçeye mutlaka bununla ilgili bir formül bulmamız lazım. Çok ciddi bir sorun olmuş artık” diye konuştu.
Kemerburgaz’daki ziyaretlerinde halkın tepkisinin çok güzel olduğunu aktaran Köken, "Hem sorunları şeffaf bir şekilde anlattılar hem de çok güzel bir şekilde karşıladılar. Kemerburgaz’a zaten bu yakışıyor. Buranın insanları her zaman kadirşinastır. O yüzden de güzel bir gün geçirdik burada” ifadelerini kullandı.

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