Başkan Adayı Mesut Üner: Mevcut belediyenin yaptıkları yetersiz

İSTANBUL, (DHA) - AK Parti Çatalca Belediye Başkan Adayı Mesut Üner, "Gençler doğal olarak geleceklerini düşünüyor. İş, aş, olanak vereceksiniz ki burada bir hayat kurmak için nedenleri olsun. Mevcut belediyenin yaptıkları yetersiz, bizim projelerimiz var. Ulaşım, iş, tesis, tarım, yatırım, üniversite dahil birçok planımız var" dedi.

AK Parti Çatalca Belediye Başkan Adayı Mesut Üner, 27 bin metrekarelik Ekoköy projesini hayata geçirerek işsizlik sorununu çözeceklerini ifade etti. Gençlerin Çatalca’da kalmaları için rasyonel projelere ihtiyaç duyduklarını söyleyen Üner, “Maalesef mevcut belediyenin yaptıkları yetersiz. Gençler doğal olarak geleceklerini düşünüyor. İş, aş, olanak vereceksiniz ki burada bir hayat kurmak için nedenleri olsun. Bizim projelerimiz var. Ulaşım, iş, tesis, tarım, yatırım, üniversite, birçok planımız var" diye konuştu.

"ÇOCUKLAR GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE, GELECEK KAYGISI OLMADAN BÜYÜMELİ"

Çocukların geleceği için ellerinden geleni yapacaklarını belirten Üner, “Çocuklarınızın yarınlarını planladığımız Çatalca’da çocuklarınızın güvenli bir ilçede, güvenli bir ortamda, güvenli bir şekilde, gelecek kaygısı olmadan büyümeleri ve onların istikbalini güzelleştirmek için elimizden gelen bütün projeleri hayata geçireceğiz" ifadelerini kullandı.