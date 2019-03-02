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Başkan Adayı Mevlüt Uysal: “25 yıllık hizmet eksikliğini 5 yılda tamamlayacağız”

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.03.2019 09:10 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal, Büyükçekmece’nin Fatih Mahallesi’nde seçim çalışmaları kapsamında esnaf ziyareti gerçekleştirdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal, Büyükçekmece’nin Fatih Mahallesi’nde seçim çalışmaları kapsamında esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Uysal, “25 yıllık hizmet eksikliğini 5 yılda tamamlayacağız” dedi.
AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal, 31 Mart 2019 yerel seçimleri öncesi esnaf ziyaretleri gerçekleştirerek kentteki esnaflara projeleri hakkında bilgi verdi. Daha sonra Esnaf ve Sanatkarlar Odasını ziyaret eden Uysal, akşam ise 700 kişinin ikamet ettiği bir sitede vatandaşlarla buluştu. Yerel seçimlerin çok önemli olduğunu vurgulayan Uysal, vatandaşlardan destek istedi. 25 yıllık hizmet eksikliği olduğunu ifade eden Uysal, göreve gelmeleri halinde 5 yılda bu eksikliklerin giderileceğini söyledi.
Ziyaret sırasında basın mensuplarına açıklamalarda da bulunan Mevlüt Uysal, yöneltilen “Anket yapıyor musunuz?” sorusuna anket yaptırmak yerine vatandaşları gezerek kendi doğal anketlerini kendisinin yaptığını söyledi.
Uysal, “Biz anketi vatandaşlarımızla bir araya gelerek yapıyoruz. Siyasetten anlayanlar bu şekilde vatandaşla yüz yüze geldiklerinde, dolaştıklarında doğal anketi yapmış oluyorlar. Şu anda baktığımız zaman doğal ankette problem görünmüyor” dedi.
Seçim çalışmaları hakkında da bilgi veren Uysal, “Son bir aya girdik. Aday olarak Büyükçekmece’de tespit ettiğimiz problemlerden daha önemlisi vatandaşlarımızın burada yaşadığı problemler. Çözüm olarak neyi istiyorlar? Vatandaşlarımıza bir bir ulaşıyoruz ki problem olarak neleri görüyorlar ve çözüm için neleri öneriyorlar. Gördüğümüz ise belediye hizmetlerinden herkes çok şikayetçi. Çünkü burada çok ciddi hizmet eksikliği var. Vatandaşlarımız şayet bize görev verirse buranın tüm hizmet eksikliklerini en kısa sürede tamamlayacağız. Hedefimiz 25 yıllık hizmet eksikliğini 5 yılda tamamlamak. Vatandaşın bizden beklentisi de bu şekilde” diye konuştu.
Mevlüt Uysal’a esnaf ziyaretinde, AK Parti Büyükçekmece İlçe Başkanı Murat Çelik, MHP Büyükçekmece İlçe Başkanı Erdem Aydın, parti üyeleri ve meclis üye adayları eşlik etti.

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