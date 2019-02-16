HABER

Başkan adayı, Skolyoz hastası genç kız ile Gesi Bağları türküsünü söyledi

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.02.2019 19:55 | Son Güncelleme

AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı Dr.

AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı Dr. İbrahim Ulusoy, Skolyoz hastası genç kızın isteğini kırmayarak birlikte Gesi Bağları türküsünü söyledi.
AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı Dr. İbrahim Ulusoy, tedavi için yönlendirdiği 14 yaşındaki lise öğrencisi Buket Turhan’ı evinde ziyaret etti. Ulusoy, burada bir süre Turhan ailesi ile sohbet etti. Samimi bir ortamda gerçekleşen görüşmenin ardından Skolyoz hastası genç kız Başkan Adayı Ulusoy’dan birlikte şarkı söyleme ricasında bulundu. Ulusoy, genç kızın isteğini kırmadı. Ulusoy ve Turhan, birlikte Gesi Bağları türküsünü söyledi. Ziyaret, renkli görüntülere sahne oldu.

PARTNERPopo estetiği yaptıran ünlülerPopo estetiği yaptıran ünlüler
Erdoğan: Bunlar dörtlü çetedirErdoğan: Bunlar dörtlü çetedir
MHP'li Yalçın: CHP ve İP, HDP ile birlikte hareket ediyorMHP'li Yalçın: CHP ve İP, HDP ile birlikte hareket ediyor

En Çok Okunan Haberler

Derin çatlaklar oluştu, binalar tahliye ediliyor

Derin çatlaklar oluştu, binalar tahliye ediliyor

Kartal'daki bina neden çöktü? İhmaller bilirkişi raporunda

Kartal'daki bina neden çöktü? İhmaller bilirkişi raporunda

Aykut Kocaman tweeti ortalığı karıştırdı

Aykut Kocaman tweeti ortalığı karıştırdı

Sakın çöpe atmayın! En çok İstanbul'da toplandı

Sakın çöpe atmayın! En çok İstanbul'da toplandı

İstanbul'da 4 katlı bina çöktü! Çok sayıda ekip sevk edildi

İstanbul'da 4 katlı bina çöktü! Çok sayıda ekip sevk edildi

İzmir'deki binaların görüntüsü şoke ediyor!

İzmir'deki binaların görüntüsü şoke ediyor!

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sinirlendiren istek: Provoke etmeyin

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sinirlendiren istek: Provoke etmeyin

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

Andımız'la ilgili yeni gelişme! Kabul edilmedi

Andımız'la ilgili yeni gelişme! Kabul edilmedi

Erdoğan gizli tutulan ses kaydını açıkladı: İnsanın yüreği ağzına geliyor

Erdoğan gizli tutulan ses kaydını açıkladı: İnsanın yüreği ağzına geliyor

Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

AK Partili Numan Kurtulmuş: Bu bir ekonomi savaştır

AK Partili Numan Kurtulmuş: Bu bir ekonomi savaştır

Erdoğan'dan İran açıklaması: Rahatsızlıkları hissediliyor

Erdoğan'dan İran açıklaması: Rahatsızlıkları hissediliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayında önemli açıklamalar

Erdoğan açıkladı! İşte yeni askerlik sistemi

Murat Hazinedar CHP'den istifa etti! Çok sert ifadeler

Murat Hazinedar CHP'den istifa etti! Çok sert ifadeler

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan polisin kolunu ısıran HDP'li vekile sert tepki

Erdoğan’dan polisin kolunu ısıran HDP'li vekile sert tepki

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.