İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’nu ziyaret eden CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tunç Soyer, seçim çalışmaları kapsamında İYİ Parti’yi ziyaret edeceğini, Kocaoğlu ile görüşmenin ise pozitif geçtiğini söyledi. CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tunç Soyer, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’nu, eşi Neptün Soyer ile birlikte ziyaret etti. Ziyaretin ardından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in “Babadan oğla suç geçmez” sözlerini değerlendiren Soyer, “Akılcı rasyonel açıklamalar bunlar. 12 Eylül dönemi çok acılı bir dönem. Tamamen dış güçlerin içinde olduğu bir dönem. Darbeye o dönem tabiî ki hepimiz karşı çıktık. Dolayısıyla darbe ile ilgili bir şeyi tartışmanın manası yok. Yanlıştı, kardeş kanı dökülüyordu, insanlar birbirlerini boğazlıyorlardı. Çok vahşi bir dönemdi ama o dönem üzerinden bugüne dair bir şey çıkarmaya çalışmak doğru değil. Eski yaraları kaşımanın faydası yok. Bugün yepyeni bir kent ve dünya için uğraşmak gerekiyor. Seçim çalışmaları kapsamında İYİ Parti’yi de ziyaret edeceğim. Yerel siyaset başka bir şey. Biz herkesle kucaklaşacağız. Herkes herkesle kucaklaşıyor zaten ama siyaset ayrıştırıyor. Yerelde buna izin vermeyeceğiz” diye konuştu.

"İzmir’de iyi bir Tunç Soyer dönemi olacak"

Kocaoğlu ile keyifli bir görüşme gerçekleştirdiğini kaydeden Soyer, şöyle konuştu:

"Gerçekten Aziz Başkan son derece pozitif. Bütün kalbiyle inanıyor. ‘Bu parti bana 15 yıl bu görevi verdi, partinin kurumsal kimliğine son derece sadık bir insanım ve bu ne gerektiriyorsa onu yaparım’ noktasında. Bu da bize çok cesaret veren bir nokta. Aziz Başkanın sahip olduğu bilgi, tecrübe ve birikim İzmir’de kimsede yok. O çok kıymetli bir şey. Biriktirdiği ne varsa bizim için kullanacak. Bize el verecek. O nedenle çok mutluyum. İzmir’de iyi bir Tunç Soyer dönemi olacak. Temiz, iyi ve yeni siyasete dair özlem var. Bunu hissediyorum. İsim biraz daha benim önüme geçmiş durumda. Bunun gereklerini yapacağım. Çok önceliğimiz var.”

Yerel siyasetin apayrı bir şey olduğunu vurgulayan Soyer, “Biz genelde yürütülen siyaset ile uzaktan yakından ilişkili olmayacağız. Yerel yönetim bambaşka dinamiklerle yürüyen bir siyaset anlayışı. Herkesi kucaklamayı gerektiren bir şey. O nedenle merkezde yürütülen çatışmalar, kavgalar, itişler, kakışlar bizim umurumuzda değil. Herkesi kucaklayacak bir çalışma yürüteceğiz” ifadelerini kullandı.

“Siyasi tercihimiz olamaz”

Körfez Geçişi projesine ilişkin konuşan Soyer, “Buna karşı çıkmak veya taraftar olmak bir siyasi tercih gibi görünüyor. Bizim böyle bir siyasi tercihimiz olamaz. Biz gerçekten İzmir’e fayda ediyor mu etmiyor mu teknik anlamda sonuçları ne diye bakarak karar vereceğiz” diye konuştu.

