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Başkan adayı Türemiş, rap kliple ilgi gördü

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.03.2019 11:11 | Son Güncelleme

31 Mart Yerel Seçimleri’ne kısa bir süre kala Aksaray’da belediye başkan adayları seçim çalışmalarını hızla sürdürürken, ilginç bir seçim çalışması yapan İYİ Parti Belediye Başkan adayı Özhan Türemiş, rap kliple kentte ilgi gördü.

Başkan adayı Türemiş, rap kliple ilgi gördü

31 Mart Yerel Seçimleri’ne kısa bir süre kala Aksaray’da belediye başkan adayları seçim çalışmalarını hızla sürdürürken, ilginç bir seçim çalışması yapan İYİ Parti Belediye Başkan adayı Özhan Türemiş, rap kliple kentte ilgi gördü. Şehrin dertleri, sıkıntıları, yapılacak projeler ve şehrin güzelliği rap klipte anlatıldı.
İlgiyle karşılanan kliple ilgili bilgiler veren İYİ Parti Belediye Başkan adayı Özhan Türemiş, “Seçim çalışmaları kapsamında güzel bir klip hazırladık. Bu klipte gördük ki, Aksaray’ı 7’den 70’e kucaklayan bir klip oldu. Aksaray’ın bütün derdini sıkıntısını orada anlatan, ifade eden bir klip oldu. Şu anda sadece Aksaray değil, Türkiye genelinde ciddi bir teveccüh gördü. Şu anda ciddi telefonlar alıyoruz. Bize teşekkür ediyorlar. Özellikle 18 ve 30 yaş aralığı gençlerimiz bizi gördüklerinde bağırlarına basıyorlar. Çok hoşlarına gitmiş. Onları daha çok kucaklıyor ve gerçekten de Aksaray’da çok farklı bir seçim çalışması sürdürüyoruz. 7’den 70’e herkese dokunuyoruz. Diğer belediye başkan adaylarına göre biz sadece çarşıda, pazarda, sanayide değiliz biz 48 mahallede de oluyoruz. Biz teşkilatımız ile birlikte her gün 50-60 kişilik ekiplerle girmedik gönül, çalmadık kapı, sıkmadık el bırakmayacağız sloganı ile güzel bir çalışma yapıyoruz. Bunun sonucu da çok iyi oluyor. Vatandaşlarımız diyor ki, ‘İlk defa bir belediye başkan adayı mahallemizde, evimizde kapımızı çaldı. Bizim derdimizi sıkıntımızı sordu’ diyorlar. Çok güzel geri dönüşler alıyoruz. Bunun bana şöyle de bir faydası oluyor. Allah nasip kısmet eder, 1 Nisan’da belediye başkanı olduğumda inşallah ben 48 mahallenin derdini sıkıntısını öğrenmiş bir şekilde belediye başkanı olacağım. Hizmet etmem de çok daha kolay olacak inşallah” dedi.

Başkan adayı Türemiş, rap kliple ilgi gördü

Başkan adayı Türemiş, rap kliple ilgi gördü

Başkan adayı Türemiş, rap kliple ilgi gördü

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