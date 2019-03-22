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Başkan Adayı Ulusoy: “Avcılar artık depremiyle değil; yeşilliğiyle, güzelliğiyle anılacak”

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2019 16:51 | Son Güncelleme

Avcılar’da Orman Haftası’na farkındalık oluşturmak için çam fidanı dağıtımı gerçekleştiren AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı Dr.

Başkan Adayı Ulusoy: “Avcılar artık depremiyle değil; yeşilliğiyle, güzelliğiyle anılacak”

Avcılar’da Orman Haftası’na farkındalık oluşturmak için çam fidanı dağıtımı gerçekleştiren AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı Dr. İbrahim Ulusoy, “Avcılar artık depremiyle değil; yeşilliği, güzelliğiyle, deniziyle anılacak” dedi.
AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı Dr. İbrahim Ulusoy, Orman Haftası nedeniyle Avcılar’daki yeşil alanlara dikkat çekmek için çam fidanı dağıtımı gerçekleştirdi. Reşitpaşa Caddesi’nde bulunan AK Nokta’da gerçekleştirilen etkinlikte, AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı Dr. İbrahim Ulusoy’a AK Parti Avcılar İlçe Başkanı Yaşar Karaarslan ve AK Parti İstanbul Milletvekili Akif Çağatay Kılıç da eşlik etti.
Toplam 7 bin çam fidanı dağıtımı gerçekleştirildiği öğrenilen etkinlikte açıklamada bulunan Ulusoy, 31 Mart yerel seçimlerine atıfta bulunarak, “Aydınlık bir gün aydınlık bir gelecek Avcılar’ı bekliyor. Avcılar bir cazibe kenti bir marka şehir olacak diyoruz. Bugün hem Orman Haftası münasebeti ile hem ağaç dikimini özendirmek hem de farkındalık oluşturmak amacıyla güzel niyetlerle iyi niyetlerle bir ümit tohumu ümit fidanı ekmek amacıyla bugün bütün vatandaşlarımıza çam fidanı dağıttık. Çünkü çam uzun yıllar boyunca sağlıklı canlı kalabiliyor. Biz de inşallah çok güzel hizmetler edeceğiz çok güzel fidanlar dikeceğiz. Avcılar’ımıza şimdiden hayırlı olsun diyorum. Tüm projelerimiz bittiğinde yeşil oranını 15 kat daha artırdığımızı saptadık. Bütün projelerimizde yeşil alanlar çok yaygın. Bu yönden de çok çok mutluyum, huzurluyum. İnşallah Avcılar için güzel günler yakın diyorum. Yeşil Avcılar olacak, Avcılar artık depremi ile değil; yeşilliği ile anılacak, güzelliğiyle, deniziyle anılacak. Şimdiden hayırlı olsun” dedi.

Başkan Adayı Ulusoy: “Avcılar artık depremiyle değil; yeşilliğiyle, güzelliğiyle anılacak”

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