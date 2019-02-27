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Başkan Adayı Ulusoy’dan 84 yaşındaki hastaya yardım eli

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.02.2019 10:25 | Son Güncelleme

AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı İbrahim Ulusoy, 7 yıldır yatağa bağımlı 84 yaşındaki hastaya yardım eli uzattı.

Başkan Adayı Ulusoy’dan 84 yaşındaki hastaya yardım eli

İSTANBUL, (DHA)- AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı İbrahim Ulusoy, 7 yıldır yatağa bağımlı 84 yaşındaki hastaya yardım eli uzattı. Ulusoy, ziyaretinin ardından hastanede tedavi gören hastalara, refakatçilere ve çalışanlara kırmızı karanfil verdi.

AK Parti Avcılar Belediye Başkan adayı Dr. İbrahim Ulusoy, Avcılar’da yıllardır evinde yatağa bağlı yaşayan 84 yaşındaki Şeriban Öksüz’e yardım eli uzattı. Ulusoy, tedavi görmesi için hastanede yardımcı olduğu Öksüz'ü hastane odasında ziyaret etti.

HASTALARA, REFAKATÇİLERE VE ÇALIŞANLARA KIRMIZI KARANFİL

84 yaşındaki Şeriban Öksüz’e destek veren Başkan Adayı Ulusoy’un sürpriz ziyareti sırasında duygu dolu anlar yaşandı. Öksüz’ün kızı Selma Gürel, annesinin bu sürecinde yanında olduğu için Ulusoy’a teşekkürlerini iletti. Öksüz’ün Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi’nde 8 ayrı branş doktoru tarafından hastanede kontrol altına alındığı öğrenildi. Ulusoy, ziyaretlerinin ardından hastanede tedavi altında olan hastalara, refakatçilerine ve çalışanlara kırmızı karanfil verdi.

Ziyaret sonrası bir açıklama yapan Ulusoy, Şeriban Öksüz’ün tedavi süreci hakkında “Teyzemiz hem şeker hastasıydı hem de uzun süredir kronik rahatsızlıkları vardı, bakıma muhtaç bir durumdaydı. Biz de Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi’ndeki arkadaşlarımız ile irtibata geçtik. Teyzemizi hastanemize yatırdık ve 8 farklı branşta tüm doktor arkadaşlarımız durumu değerlendirdiler. Muayeneler sonrası teyzemiz kısa zamanda toparladı. Biz de bugün çiçeğimizi aldık, teyzemizi ziyarete geldik. Hem tekrar bir duasını alayım dedim, hem de halini hatırını sorduk” dedi.

HASTANEYE GELİP GİTMEKTE ZORLUK ÇEKEN ANNESİ İYİLEŞTİ

Annesine gösterilen ilgiden dolayı teşekkürlerini dile getiren Selma Gürel ise “Annem 6-7 yıldır yatıyordu, yerinden kımıldayamıyordu. Hastaneye gelip gitmekte çok zorluk çekiyorduk. İbrahim Bey’den Allah razı olsun. Bütün her şeyi dört dörtlük annemin. Her şey için çok sağ olsun” diye konuştu.

Başkan Adayı Ulusoy’dan 84 yaşındaki hastaya yardım eli

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