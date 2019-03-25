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Başkan Adayı Üner, tarım ve hayvancılık hedeflerini açıkladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.03.2019 11:08 | Son Güncelleme

ÇATALCA AK Parti Belediye Başkan Adayı Mesut Üner, "İBB’den 28 milyon çiçek alacağız.

Başkan Adayı Üner, tarım ve hayvancılık hedeflerini açıkladı

İSTANBUL, (DHA)-ÇATALCA AK Parti Belediye Başkan Adayı Mesut Üner, "İBB’den 28 milyon çiçek alacağız. Bu gelir olarak vatandaşa dönecek. Tarım ve hayvancılık konusunda ise bakanlıktan ve İBB’den destek alacağız” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Genel Sekreteri’nin ziyareti sonrasında konuşan Çatalca AK Parti Belediye Başkan Adayı Mesut Üner, "Binali Başkanımızın bize verdiği bir söz var. Kendisine ‘Ben gittiğim her köyde bunun sözünü veriyorum. Bizi mahcup etmeyin.’ dedim. Yanımızda Ağaç A.Ş Genel Müdürü Faruk Kaçır Bey’i aradı. Buraya 14 milyon çiçek veriliyor. Başkan bunun 28 milyon olacak diye sözünü verdi. Faruk Bey’den bunun sözünü aldık. Bundan sonraki dönemde Çatalca’ya 28 milyon çiçek verecekler. Bu çiçekler ailelerimizin bir nevi yaralarına pansuman olacak. Mesela Belgrat mahallemize 145 bin adet çiçek veriyorlardı, biz bunu 290 bine çıkaracağız. Siz üreteceksiniz, biz belediye olarak sizden alacağız. Sizleri belediye olarak hiçbir şekilde mağdur etmeyeceğiz" diye konuştu.

ORGANİK PAZAR ÜRETENE KAZANÇ KAPISI OLACAK

Organik Pazar konusunda yöneltilen sorulara cevap veren Üner, “Çatalca’mızda üretim yapan bütün köylerimize oradan tahta vereceğiz. Köylülerimiz ürettiklerini orada satacaklar ve Pazar günleri açılacak. Neden Pazar günü? Çünkü Pazar günü Çatalca’mızın en hareketli günü; pikniğe gelenler, turizm için gelenler oluyor. Burada herkes tahta alamayacak, sadece üretim yapanların bu pazarda tahtası olacak. Bu pazarı da bizim yaptığımız çevre yoluyla, hükumetimizin yaptığı Kuzey Marmara Otoyolu’nun tam bağlantı yolu Çatalca’mızın altından geçiyor. Şu anda Mehmet Akif Ersoy Okulu’nun tam arkasında Eşekçi Deresi dediğimiz alanın olduğu yere açacağız. Çatalca’yı Allah nasip ederse İstanbul’un gıda üssü yapacağız” ifadelerini kullandı.

TARIM VE HAYVANCILIK KONUSUNDA BAKANLIK VE İBB’DEN DESTEK ALACAK

Kendi hayatından da örnekler veren Çatalca AK Parti Belediye Başkan adayı Mesut Üner, “Ben köy çocuğuyum. Babam tarım ve hayvancılıkla uğraşıyor. Ben de küçükken tarlada çalıştım, çobanlık yaptım. Çatalca’da tarım ve hayvancılığın yükselebilmesi için ama bakanlığımızla ama İBB ile elimizi taşın altına koyarak en güzel hizmetleri size getireceğiz. Siz ne istiyorsanız biz onları yapmaya söz veriyoruz. Bu pazarda insanlar çıkarttıkları ürünleri birinci elden satacaklar ve herkes kazanç elde edecek" dedi.

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