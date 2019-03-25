Başkan Adayı Üner, tarım ve hayvancılık hedeflerini açıkladı

İSTANBUL, (DHA)-ÇATALCA AK Parti Belediye Başkan Adayı Mesut Üner, "İBB’den 28 milyon çiçek alacağız. Bu gelir olarak vatandaşa dönecek. Tarım ve hayvancılık konusunda ise bakanlıktan ve İBB’den destek alacağız” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Genel Sekreteri’nin ziyareti sonrasında konuşan Çatalca AK Parti Belediye Başkan Adayı Mesut Üner, "Binali Başkanımızın bize verdiği bir söz var. Kendisine ‘Ben gittiğim her köyde bunun sözünü veriyorum. Bizi mahcup etmeyin.’ dedim. Yanımızda Ağaç A.Ş Genel Müdürü Faruk Kaçır Bey’i aradı. Buraya 14 milyon çiçek veriliyor. Başkan bunun 28 milyon olacak diye sözünü verdi. Faruk Bey’den bunun sözünü aldık. Bundan sonraki dönemde Çatalca’ya 28 milyon çiçek verecekler. Bu çiçekler ailelerimizin bir nevi yaralarına pansuman olacak. Mesela Belgrat mahallemize 145 bin adet çiçek veriyorlardı, biz bunu 290 bine çıkaracağız. Siz üreteceksiniz, biz belediye olarak sizden alacağız. Sizleri belediye olarak hiçbir şekilde mağdur etmeyeceğiz" diye konuştu.

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