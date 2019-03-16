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Başkan Adayı Üner'den Çatalcalı kadınlara sosyal tesis müjdesi

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.03.2019 20:05 | Son Güncelleme

AK Parti Belediye Başkan Adayı Mesut Üner, seçim bölgesindeki kadınlarla kahvaltıda buluştu.

Başkan Adayı Üner'den Çatalcalı kadınlara sosyal tesis müjdesi

İSTANBUL, (DHA)- AK Parti Belediye Başkan Adayı Mesut Üner, seçim bölgesindeki kadınlarla kahvaltıda buluştu. Üner, kadınlar için sosyal tesislerle ilgili projeleri bulunduğunu söyledi.

Çatalcalı kadınların yoğun ilgi gösterdiği kahvaltı organizasyonunda konuşan AK Parti Belediye Başkan adayı Mesut Üner, sözlerine bir müjdeyle başladı. Kadınlar için sosyal tesislerle ilgili projeleri bulunduğunu söyleyen Üner, mevcut CHP’li başkan Cem Kara’ya eleştirilerde bulundu.

"10 YILDIR HİZMET YOK, 5 SENE DAHA İSTİYOR"

Üner, “10 yıldır hizmet etmedikleri halde sizlerden 5 yıl daha isteyen bir aday var. Takdir tabii ki sizindir. Ancak bizim yaptığımız hizmetleri kendisi yapmış gibi gösteriyor. Bunun da altını çizmek istiyorum” dedi.

40 VAATLERİ VAR, GERÇEKLEŞEN VAATLERİ SADECE 3

CHP’li başkan Cem Kara’nın verdiği 40 vaadin yerine getirilmediğini söyleyen Üner, sözlerine şöyle devam etti:

"Şu ana kadar size söz verip gerçekleştirebildikleri 3 proje var. Onları da İBB’den aldıkları asfalt, park bahçe yardımıyla yaptılar. Yani o işlerini de biz yaptık. Yeni projelerimizde bir kültür merkezi düşünüyoruz. Bu merkezde kadınlarımıza kurs vereceğiz. İçerisinde engelli vatandaşlarımızın da zaman geçirebileceği bir alan olacak."

ÇATALCA-HALKALI BANLİYÖ HATTI AÇILACAK

Ulaşım projeler, hakkında konuşan Üner, sözlerini şöyle bitirdi:

"Halkalı-Sirkeci banliyö tren hattının aynısını güzel Çatalca’mıza da getireceğiz. Çatalca-Halkalı banliyö hattı sayesinde insanlarımız rahatça istedikleri yere gidebilecekler. Kadınlarımızla ilgili yapacağımız sosyal projelerimizin yanı sıra içinde düğün salonları da bulunan sosyal tesisler yapacağız. Bu sosyal tesislerle beraber üniversite projemiz de var. Onu da gerçekleştireceğiz. 10 yılda kaybettiklerimizi 5 yılda kazanacağız.”

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