Başkan adayı üşüyen yaşlı adam paltosunu hediye etti

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde Cumhur İttifakı’nın Belediye Başkan Adayı Adil Çelik, kırsal mahallelerden Çimenbağ’da üşüyen yaşlı bir adama paltosunu hediye etti.

Mahalle sakinleriyle bir bir kucaklaşan Gazipaşa Belediye Başkan Adayı Çelik, 72 yaşındaki Zeki Tan’ın üşümüş olduğunu fark etti. Çelik, üzerinde ince bir ceket bulunan Zeki Tan’a kendi üzerindeki paltosunu hediye etti. Mahalle Muhtarı Muhammer Ergin, Zeki Tan’ın engelli bir çocuğuyla yalnız yaşadığını belirterek, "Zeki Amca hepimizin sevdiği bir komşumuz. Başkanın ince davranışı bizleri gururlandırdı. Mahallem adına kendisine teşekkür ediyorum" dedi.



