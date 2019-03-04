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Başkan adayı Uysal: "Büyükçekmece Sahili’nden vatandaşlar yararlanamıyor”

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.03.2019 09:26 | Son Güncelleme

AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan adayı Mevlüt Uysal, ilçede faaliyet gösteren bir otelde ’Celaliye Kaanat Önderleri’ ile bir araya gelirken yaptığı konuşmada "Büyükçekmece Sahili’nden vatandaşlar yararlanamıyor” dedi.Büyükçekmece’de gün boyunca bir dizi programa katılarak seçim çalışmalarını sürdüren AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan adayı Mevlüt Uysal, Gümüşhaneliler ile kahvaltıda bir araya geldi.

AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan adayı Mevlüt Uysal, ilçede faaliyet gösteren bir otelde ’Celaliye Kaanat Önderleri’ ile bir araya gelirken yaptığı konuşmada "Büyükçekmece Sahili’nden vatandaşlar yararlanamıyor” dedi.
Büyükçekmece’de gün boyunca bir dizi programa katılarak seçim çalışmalarını sürdüren AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan adayı Mevlüt Uysal, Gümüşhaneliler ile kahvaltıda bir araya geldi. Projeleri hakkında bilgi veren Uysal, daha sonra ilçede faaliyet gösteren bir otelde “Celaliye Kaanat Önderleri” programına katıldı. Programda konuşan Uysal, Büyükçekmece Sahili’nin tam anlamıyla kullanılamadığını ifade ederek, Büyükçekmece’nin hizmet belediyeciliğiyle tanışması gerektiğini söyledi.

“Büyükçekmece Sahili’ni aktif kullanamıyoruz”
Celaliye Kaanat Önderleri programında konuşan Uysal, “Büyükçekmece’nin 26 kilometrelik sahili var ancak 3 kilometrelik alanı kullanılıyor. Büyükçekmeceli vatandaşlar sahilden tam anlamıyla yararlanamıyor. Büyükçekmece’de yaşayan birisi ailece sahil kenarına gidip bir şeyler yiyelim veya denize girelim dediği zaman ilçe içinde gidecek yer bulamıyor. Genelde başka ilçelere giderek bu ihtiyaçlarını karşılıyorlar. Sahil kısmına çeki düzen verilse belki de İstanbul’un en iyi sahili olabilecek bir yeri kullanamamak çok acı. Kısacası baktığımız zaman Büyükçekmece Sahili’ni aktif olarak kullanamıyoruz. 2009 yılında Belde Belediyeleri kapatıldıktan sonra ilçede ne alt yapı ne ulaşım ne de Büyükçekmeceliler için hiçbir çalışma yapılmamış. Özellikle Celaliye, Kumburgaz, Tepecik, Mimarsinan bölgelerinin imar planlarıyla ilgili hiçbir gelişme yaşanmamış. Olması gereken ise altyapı çalışmalarını yaparak cadde bütünlüğü, ulaşım akslarını yapıp Büyükçekmece’yi hizmet etmek olmalıydı. Büyükçekmece’de yağmur suyu problemi var ilçe belediyesi bu konuda hiçbir çalışma yapmamış biz geldiğimiz zaman Büyükçekmece halkı hizmet belediyeciliğiyle tanışacak” ifadelerini kullandı.

“2009 yılından bu yana Büyükçekmece’de değişen hiçbir şey yok”
AK Parti Grup Başkan Vekili Mehmet Muş ise Büyükçekmece’de yıllardır hizmet eksikliği olduğunu söyleyerek, “Büyükçekmece bizim hep sınırda kaybettiğimiz ilçelerimizden biri oldu. 2009 yılında ve 2014 yılındaki seçim sonuçlarına bakarsak hep ufak farklar ile kaybetmişiz. 2009 yılında belde belediyeleri kapatıldığından bu yana hiçbir değişim hiçbir gelişim olmadığını rahatlıkla söyleyebilirim. Artık Büyükçekmece’nin ismine uygun bir ilçe haline gelmesi ve büyümesi gerektiğine inanıyoruz. Büyükçekmece halkı, bu ilçenin güzelliklerinden, zenginliklerinden eşit şekilde yararlanması için Mevlüt Uysal’a destek olması gerekiyor” diye konuştu.

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