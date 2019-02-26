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Başkan adayı Uysal:"Büyükçekmece’ye yeni üniversiteler kazandıracağız"

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.02.2019 10:26 | Son Güncelleme

AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan adayı Mevlüt Uysal, 31 Mart Yerel Seçim çalışmaları kapsamında Büyükçekmece’de vatandaşlarla bir araya geldi.

Başkan adayı Uysal:"Büyükçekmece’ye yeni üniversiteler kazandıracağız"

AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan adayı Mevlüt Uysal, 31 Mart Yerel Seçim çalışmaları kapsamında Büyükçekmece’de vatandaşlarla bir araya geldi. Uysal, "Büyükçekmece’ye yeni üniversiteler kazandıracağız. Bizim planımız üç veya dört üniversitenin Büyükçekmece’de aktif bir şekilde rol almasını sağlamak" dedi.
31 Mart Yerel Seçimleri kapsamında çalışmalarına hız kesmeden devam eden AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan adayı Mevlüt Uysal, Dizdariye Mahallesi’nde kahvehaneleri ziyaret ederek vatandaşlarla buluştu. Gençler için bir çok planı olduğunu söyleyen Uysal, "Büyükçekmece’ye yeni üniversiteler kazandıracağız” ifadelerini kullandı.

“Büyükçekmeceye yeni üniversiteler kazandıracağız”
Büyükçekmece’de üniversite konusunda büyük sıkıntı yaşadığını vurgulayan Uysal, gençlere pozitif ayrımcılık yapacaklarını söyledi. İlçede bulunan üniversitelerin istekleri karşılamadığını söyleyen Uysal, "Büyükçekmece’de iki tane üniversite var ama Büyükçekmece’ye faydası olduğunu söyleyemeyiz. Biz Büyükçekmece’de eğitim konusunda pozitif ayrımcılık yapacağız. Üniversitelerle ilgili olarak özel sektörün önünü açıp kamunun da gelebileceği yönde hareket edip bu sıkıntıyı çözmeye çalışacağız. Biz belediye olarak alt yapıyı hazırlarsak yer verelim dersek hem özel sektör hem de kamu buraya gelip yatırım yapmak elbette ister. Bizim planımız üç veya dört üniversitenin Büyükçekmece’de aktif bir şekilde rol almasını sağlamak” dedi.

Başkan adayı Uysal:

Başkan adayı Uysal:

Başkan adayı Uysal:

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