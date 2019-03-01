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Başkan adayı vaatlerini ormanda ağaçlara anlattı

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.03.2019 15:26 | Son Güncelleme

Tokat’ın Turhal ilçesinde Saadet Partisi Belediye Başkan adayı Mustafa Şahin, sosyal medyaya yüklediği miting görüntüleriyle ilgi çekti.Tokat’ın Turhal ilçesinde Saadet Partisi’nden belediye başkan adayı olan evli ve 3 çocuk babası 36 yaşındaki Mustafa Şahin, sosyal medyaya yüklediği miting görüntüleriyle ilgi çekti.

Başkan adayı vaatlerini ormanda ağaçlara anlattı

Tokat’ın Turhal ilçesinde Saadet Partisi Belediye Başkan adayı Mustafa Şahin, sosyal medyaya yüklediği miting görüntüleriyle ilgi çekti.
Tokat’ın Turhal ilçesinde Saadet Partisi’nden belediye başkan adayı olan evli ve 3 çocuk babası 36 yaşındaki Mustafa Şahin, sosyal medyaya yüklediği miting görüntüleriyle ilgi çekti. İlçe girişindeki koruluk alanda seçmenlerine seslenir gibi miting yapan Şahin, bu anın görüntülerini sosyal medyadan paylaştı. İlçede esnaflık yapan Şahin, seçmensiz düzenlenen mitinginde, "Saygıdeğer hemşehrilerim, değerli hazirun. Ben tam manası ile kimsenin tarafında değilim. Çünkü kimse tam manası ile benim tarafımda değil. Taraf tutan insan ister istemez yalancı olur. Samimi olmayı vaat edebilirim. Tarafsız olmayı asla. İnsanlar olgunlaştıkça taraflara inanmayı bırakırlar. Bir insan tarafsız olduğu takdirde hakikaten yüksektir. Siz çiçek açmış ağaçları yakacak odun niyetine keser misiniz? Bugün kesiyorlar ve siz susuyorsunuz. Belki de her birimizin gideceği yol şimdiden ayaklarımızın önüne serilmiştir de siz göremiyorsunuzdur. Biz dedim. Çünkü biz olabiliriz; eğer hepimiz samimi olabilirsek! Ben umut dolu sözler söyledim. Ama sadece umut dolu. Umut zafer demek değildir. Tek başıma gideceğim! Bazılarına güvenemem. Güvendiklerime ise kıyamıyorum. Kişilerin en ufağı bile geleceğin akışını değiştirebilir. Değerli hemşehrilerim. En güzel, saadet dolu günlerin sizlerle olması dileğiyle saygılarımı sunuyorum" sözlerini sarf etti.

Başkan adayı vaatlerini ormanda ağaçlara anlattı

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