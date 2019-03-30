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Başkan Adayı Yıldız: "Galataport ve Tersane İstanbul ile 30 bin kişiye iş sağlanacak"

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.03.2019 12:27 | Son Güncelleme

AK Parti Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Haydar Ali Yıldız, Galataport ve Tersane İstanbul projeleriyle yaklaşık 30 bin kişiye iş sağlanacağını söyledi.Kültür, turizm ve ticaretin merkezi olan Beyoğlu iki büyük projeyle; Galataport ve Tersane İstanbul ile daha da canlanmaya hazırlanıyor.

Başkan Adayı Yıldız: "Galataport ve Tersane İstanbul ile 30 bin kişiye iş sağlanacak"

AK Parti Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Haydar Ali Yıldız, Galataport ve Tersane İstanbul projeleriyle yaklaşık 30 bin kişiye iş sağlanacağını söyledi.
Kültür, turizm ve ticaretin merkezi olan Beyoğlu iki büyük projeyle; Galataport ve Tersane İstanbul ile daha da canlanmaya hazırlanıyor. Kültür aksı oluşturacak projeler yaklaşık 30 bin kişiye istihdam da sağlayacak.
AK Parti Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Haydar Ali Yıldız, projelerle ilgili bilgi vererek "Geçmişte iş imkanı olarak Haliç’in kenarında Camialtı Tersanesi, Taşkızak Tersanesi ve Haliç Tersanesi vardı. Bunlarda çalışan insan sayısı 25 bin 30 bindi. Buralar kapanınca bir iş noktasında Beyoğlu sıkıntı yaşadı. Ve şimdi inşallah bir tarafta Galataport diğer tarafta Tersane İstanbul ile yaklaşık 30 bin kişiye iş imkanı sağlanacak. Gençlere, yetişkinlere herkes istihdam sağlayacağız. Bu şu demektir, her eve 2-3 bin lira gelirin girmesi demektir. Bu esnafın da yüzünün gülmesi demektir çünkü alım gücü artacak" dedi.

Kesinti olmadan yerinde kentsel dönüşüm
Yıldız’ın en çok üstünde durduğu konulardan biri de kentsel dönüşüm oldu. Kesinlikle rızaya dayalı bir kentsel dönüşüm olacağını ifade eden Yıldız, vatandaşların asla mağdur olmayacağını söyledi. Yıldız, kentsel dönüşüm projesini şöyle anlattı:
"Tapu verme işlemini hızlandıracağız ve bir an önce kentsel dönüşüme başlayacağız. Vatandaşlarımız bir an önce dönüşümün başlamasını istiyor, bu konuda mutabıkız. Okçular Vakfı da Beyoğlu’nda olduğu için ben vatandaşlarımızla bu konuda hep konuşuyordum hepsi, ’biz dönüşüm istiyoruz’ diyordu fakat KİPTAŞ’a ait yüzde 22 vatandaşın evini küçültüyordu. Vatandaşlarımız bu nedenle tapu almakta tereddüt ediyorlardı. Ben de sayın bakanımızla, KİPTAŞ’la, TOKİ’yle çalıştım, bütün yetkililere görüştüm. Önümüzdeki dönemde yüzde 22 kesinti olmadan vatandaşlarımızın tapularını vereceğiz. Kentsel dönüşüm rızaya dayalı olacak, ada bazlı bir dönüşüm olacak. Yerinde bir dönüşüm olacak ve kimse Okmeydanı’ndan gönderilmeyecek."

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