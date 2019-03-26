HABER

Başkan Adayı Yıldız’ın PUBG yanıtı herkesi şaşırttı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2019 09:46 | Son Güncelleme

Youtuber Mustafa Ak, Taksim’de tesadüfen karşılaştığı AK Parti Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Haydar Ali Yıldız’a gençler arasında oynanan son dönemin en popüler oyunu PUBG’yi sordu.

Youtuber Mustafa Ak, Taksim’de tesadüfen karşılaştığı AK Parti Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Haydar Ali Yıldız’a gençler arasında oynanan son dönemin en popüler oyunu PUBG’yi sordu. Yıldız oyunu en ince ayrıntısına kadar anlatınca duyanlar şaşkınlık yaşadı.
Baho kanalının sunucusu Mustafa Ak, Taksim’de çekim yaparken, AK Parti Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Haydar Ali Yıldız ile karşılaştı. Sunucu Mustafa Ak, Yıldız’la bir süre sohbet etti. Daha sonra Mustafa Ak, Yıldız’a gençler arasında oynanan son dönemin popüler oyunu PUBG’yi sordu. Yıldız’ın yanıtı ise duyanları şaşırttı. PUBG’yi en ince ayrıntısına kadar anlatan Yıldız, Fortnite mi PUBG mi sorusunu ise “Fortnite çöptür” diye yanıtladı.

Farklılıklarımız hiç bu kadar güzel olmamıştı! İşte genetiği benzersiz kılan 15 kişi Farklılıklarımız hiç bu kadar güzel olmamıştı! İşte genetiği benzersiz kılan 15 kişi
Vali Balcı, bebeklere altın yerine kütüphane üyelik kartı hediye ettiVali Balcı, bebeklere altın yerine kütüphane üyelik kartı hediye etti
(Özel) Kartal’da çöken binadan kurtarılan 9 yaşındaki Tayyip Alemdar taburcu olduktan sonra ilk kez görüntülendi(Özel) Kartal’da çöken binadan kurtarılan 9 yaşındaki Tayyip Alemdar taburcu olduktan sonra ilk kez görüntülendi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Soylu açıkladı! O adaylar açığa alınacak

Soylu açıkladı! O adaylar açığa alınacak

Tartıştığı iş arkadaşının otomobiline çarparak ateş etti

Tartıştığı iş arkadaşının otomobiline çarparak ateş etti

Fenerbahçe'nin eski yıldızı hayatını kaybetti

Fenerbahçe'nin eski yıldızı hayatını kaybetti

Bir Zamanlar Çukurova dizisine taze kan!

Bir Zamanlar Çukurova dizisine taze kan!

Çanakkale'de facia

Çanakkale'de facia

ABD'den dikkat çeken Türkiye açıklaması!

ABD'den dikkat çeken Türkiye açıklaması!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Üç komandonun kahreden sonu!

Üç komandonun kahreden sonu!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

11 ilde operasyon! Lüks otomobillere el konuldu

11 ilde operasyon! Lüks otomobillere el konuldu

Fotoğraf çekmek için indiler! Koku gelmeye başlayınca...

Fotoğraf çekmek için indiler! Koku gelmeye başlayınca...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
MİT'in adını kullanan dolandırıcıya tutuklama

MİT'in adını kullanan dolandırıcıya tutuklama

31 Mart'a kadar ücretsiz... 4 günde 1 milyon 700 bin kişi gitti

31 Mart'a kadar ücretsiz... 4 günde 1 milyon 700 bin kişi gitti

Öğrenci servisi ile kamyon çarpıştı: 9'u öğrenci 10 yaralı

Öğrenci servisi ile kamyon çarpıştı: 9'u öğrenci 10 yaralı

Eve tuvalet havalandırmasından giren 2 hırsız, yakalandı

Havalandırmadan girmişler! Karşı karşıya gelince...

Günlük burç yorumları 26 Mart Salı (Mart ayı burç yorumları)

Ay, Yay burcunda ilerliyor!

Ordu'da korkutan olay: 'Evin bazen yerinden oynadığını gördük'

Ordu'da korkutan olay: 'Evin bazen yerinden oynadığını gördük'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.