Başkan Adayı Yıldız’ın PUBG yanıtı herkesi şaşırttı

Youtuber Mustafa Ak, Taksim’de tesadüfen karşılaştığı AK Parti Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Haydar Ali Yıldız’a gençler arasında oynanan son dönemin en popüler oyunu PUBG’yi sordu. Yıldız oyunu en ince ayrıntısına kadar anlatınca duyanlar şaşkınlık yaşadı.

Baho kanalının sunucusu Mustafa Ak, Taksim’de çekim yaparken, AK Parti Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Haydar Ali Yıldız ile karşılaştı. Sunucu Mustafa Ak, Yıldız’la bir süre sohbet etti. Daha sonra Mustafa Ak, Yıldız’a gençler arasında oynanan son dönemin popüler oyunu PUBG’yi sordu. Yıldız’ın yanıtı ise duyanları şaşırttı. PUBG’yi en ince ayrıntısına kadar anlatan Yıldız, Fortnite mi PUBG mi sorusunu ise “Fortnite çöptür” diye yanıtladı.

