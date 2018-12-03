Başkan Adayı Zeybekci engelliler programında

İZMİR (AA) - AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci, "Onlar (engelliler) sadece anne babaya cennet hediyesi değil, tüm ülke, millet, akrabaları, komşuları için de cennet fırsatıdır." dedi.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Sebahat Akşıray Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda düzenlenen törene katılan Zeybekci, engellilerin ailelerine Allah'ın bir hediyesi olduğunu söyledi.

O anne babaların cennetin en güzel yerinde o yavrularıyla hayatlarına devam edeceğini belirten Zeybekci, devletin bir engellisine, acizine, yaşlısına bir nefesini daha kaliteli harcaması için milyarları gözü kırpmadan harcadığı zaman devlet olabileceğini ifade etti.

Bugüne kadar engelliler için muhteşem adımlar atıldığını ama bunların da yetersiz olduğuna işaret eden Zeybekci, "Nerede bir engelli yakını varsa gözü yaşlı, demek ki gereği henüz tam olarak yapılmamış. 'Yaşlılar, engelliler, acizler için bu kadar çok masraf' diye kimsenin aklına bir düşünce gelmemeli. Onların yüzü suyu hürmetine bu ülkenin çarkları döner, yağmurlar yağıyordur, bereket geliyordur. Onlar sadece anne babaya cennet hediyesi değil, tüm ülke, millet, akrabaları, komşuları için de cennet fırsatıdır." ifadelerini kullandı.