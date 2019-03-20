HABER

Başkan adayına saldıran zanlıya linç girişimi

YAŞAM HABERLERİ  | 20.03.2019 20:29 | Son Güncelleme

Cumhur İttifakı’nın Selçuk Belediye Başkan adayı Osman Başterzi’ye evinin önünde silahlı saldırıda bulunan şahıs, adliyeye sevk sırasında kendisini bekleyen yaklaşık 150 kişi tarafından linç edilmek istendi.

Cumhur İttifakı’nın Selçuk Belediye Başkan adayı Osman Başterzi’ye evinin önünde silahlı saldırıda bulunan şahıs, adliyeye sevk sırasında kendisini bekleyen yaklaşık 150 kişi tarafından linç edilmek istendi. Zanlı tutuklanırken, Başterzi’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Cumhur İttifakı AK Parti Selçuk Belediye Başkan adayı Osman Başterzi, seçim kampanyaları kapsamında çalışmalarını tamamlayıp evine girerken silahlı saldırıya uğradı. Bacağından vurulan Başterzi, Selçuk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan Başterzi daha sonra İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Olayın ardından adliyeye götürülen A.Y. (29), kendisini bekleyen yaklaşık 150 kişi tarafından linç edilmek istendi. Kalabalık; polis ekipleri, Selçuk Belediye Başkanı Zeynel Bakıcı, AK Parti Selçuk İlçe Başkanı Halil Düztaş ve AK Parti eski Selçuk İlçe Başkanı Sema Yeşilçimen tarafından güçlükle sakinleştirildi. İlçe başkanları, grubu seçim ofisine götürdü. Saldırıyı gerçekleştiren A.Y. tutuklanırken, ameliyattan çıkan Cumhur İttifakı’nın Selçuk Belediye Başkan Adayı Osman Başterzi’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Dünyanın en büyük Atatürk Heykeli'ne doğru heyecanlı atlayış Dünyanın en büyük Atatürk Heykeli'ne doğru heyecanlı atlayış
HDP Milletvekili Sürücü'ye 1 yıl 8 ay hapis cezasıHDP Milletvekili Sürücü'ye 1 yıl 8 ay hapis cezası
Suriye'deki nevruz kutlamaları nedeniyle sınır güvenliği arttırıldıSuriye'deki nevruz kutlamaları nedeniyle sınır güvenliği arttırıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan müjdeyi verdi: 31 Mart'a kadar ücretsiz olacak

Erdoğan müjdeyi verdi: 31 Mart'a kadar ücretsiz olacak

Depremden kaçarken ölümden son anda kurtuldu

Depremden kaçarken ölümden son anda kurtuldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kapının önüne koyarız!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kapının önüne koyarız!

İşte Milli Takım'ın 11'i! Büyük sürpriz...

İşte Milli Takım'ın 11'i! Büyük sürpriz...

İstanbul'da askeri araç devrildi! Şehit ve yaralılar var

İstanbul'da askeri araç devrildi! Şehit ve yaralılar var

Denizli'de şiddetli deprem!

Denizli'de şiddetli deprem!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Üvey anne dehşeti kamerada!

Üvey anne dehşeti kamerada!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Beşiktaş'ta korkunç kaza! 1 ölü yaralı 2 yaralı

Beşiktaş'ta korkunç kaza! 1 ölü yaralı 2 yaralı

Yengesi yorganı kaldırınca fark etti! Korkunç...

Yengesi yorganı kaldırınca fark etti! Korkunç...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da rezidansta şüpheli ölüm! Kadının kimliği belirlenemedi

Rezidansta şüpheli ölüm! Kadının kimliği belirlenemedi

Adana’da hastanede korkutan yangın

Hastanede yangın çıktı! Kullanılamaz halde...

Elazığ'da yangın: 2'si çocuk 5 kişi hastanelik oldu

Elazığ'da yangın: 2'si çocuk 5 kişi hastanelik oldu

Çocuk sürücü ganyan bayiine daldı: 1’i ağır 2 yaralı

Çocuk sürücü ganyan bayiine daldı

Antalya'da yürekleri ağza getiren anlar!

Antalya'da yürekleri ağza getiren anlar!

'Askere gideceğiz' diye para toplayan 7 arkadaşa, dilencilikten ceza

'Askere gideceğiz' diye para toplayanlara dilencilikten ceza

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.