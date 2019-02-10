Başkan adayından binlerce kişiyle seçim bürosu açılışı

AK Parti Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cumali Atilla, seçim bürosu açılışını büyük bir coşku ile gerçekleştirdi. Binlerce kişinin katıldığı açılışta Atilla, vatandaşları Türkçe, Kürtçe ve Zazaca selamladı.

Ankara’nın Etimesgut İlçe Kaymakamı iken Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine kayyum olarak atanan Cumali Atilla, 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından AK Parti’nin Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak gösterildi. Görev yaptığı 2 yıl içerisinde belediyeyi bir kuruş borçlandırmadan kentin çehresini değiştiren Cumali Atilla’nın seçim çalışmalarını yürüteceği irtibat bürosu Kayapınar ilçesinde açıldı. Şanlıurfa yolu üzerindeki seçim bürosunun açılışına AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Mehdi Eker, Ebubekir Bal ve Oya Eronat, AK Parti Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cumali Atilla, AK Parti’nin 17 ilçe belediye başkan adayı, parti yöneticileri ve binlerce vatandaş katıldı.

“Diyarbakır için çalışmaya devam edeceğiz”

Açılışta konuşan Atilla, 2 yılı aşkın bir süreden beri en temel belediyecilik imkanlarından faydalanamayan Diyarbakır ve vatandaşlara hak ettikleri belediyecilik hizmetlerini sunmak adına gayret gösterdiklerini söyledi. Atilla, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın vizyoner liderliğinde 2023 hedefine doğru emin adımlarla yürüyoruz sizlerle birlikte. Diyarbakırımızın imarı, ihyası, gelişmesi, kalkınması ve huzura kavuşması için var gücümüzle çalışıyoruz. Birçok kamu yatırımı yapılmasına rağmen ne yazık ki göreve başladığımızda bir metropol şehir olması gereken bu güzide şehrin en temel belediyecilik hizmetlerinin bile yapılmamasından kaynaklanan megaköye dönüştürülmesi bizleri derinden üzmüştür. Sevgimiz, sevdamız olan Diyarbakır için çalışmaya, üretmeye ve hizmet etmeye hep birlikte devam edeceğiz inşallah” dedi.