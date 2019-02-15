Başkan adayından Kayahan şarkısı

AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı Dr. İbrahim Ulusoy,14 Şubat Sevgililer Günü’nde düzenlenen yürüyüşte gitar çalan gençlerle birlikte merhum sanatçı Kayahan’ın ’Bir aşk hikayesi’ şarkısını söyledi.

AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı Dr. İbrahim Ulusoy, seçim çalışmalarına devam ediyor. 14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle bir dizi etkinlik gerçekleştiren Ulusoy ve ekibi Avcılar’da yürüyüş organize etti. Başkan Adayı Ulusoy, yürüyüş sırasında sokak müzisyenlerine denk geldi. Ulusoy ve beraberindekiler gitar çalıp şarkı söyleyen gencin yanına oturarak merhum sanatçı Kayahan’ın ’Bir aşk hikayesi’ adlı şarkısını çalmasını rica etti. Ulusoy, gitar çalan gençle birlikte şarkıya eşlik etti. Hep birlikte söylenen şarkı renkli görüntülere sahne oldu.



