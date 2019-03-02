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Başkan adayının eşinden de üreten kadınlara tam destek

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.03.2019 16:28 | Son Güncelleme

Cumhur ittifakı Mudanya Belediye Başkan Adayı Dr.

Cumhur ittifakı Mudanya Belediye Başkan Adayı Dr. Ahmet Murat Ünal’ın eşi Nazlı Ünal Mudanya’da faaliyet gösteren kadın sivil toplum kuruluşları ile çay sohbetinde bir araya geldi.
Cumhur ittifakı Mudanya Belediye Başkan Adayı Dr. Ahmet Murat Ünal’ın Mudanya’nın tüm dinamiklerini kapsayan birleştirici projeleri arasında kadın yapılanmalarının önemli bir yer tuttuğunu söyleyen Nazlı Ünal, "Ben de sizler gibi çalışan, üreten ve girişimci bir kadınım. Kadınların iş kurarken yaşayabileceği sorunları iyi biliyorum. Hayatın her alanında çok daha fazla yer almak için mücadele eden tüm kadın sivil toplum kuruluşlarına sesleniyorum. Bugüne kadar destek görmediğinizi biliyoruz. Sorunlarınızın ve yapılması gerekenlerin farkındayız" dedi.
Güzelyalı, Trilye ve Kumyaka Kadın Dayanışma Dernekleri, Girit ve Yanyalılar Derneği ve Kent Konseyi Kadın Meclisleri ile bir araya gelerek faaliyetlerinde ne gibi desteklere ihtiyaçları olduğunun belirlenmesi ve bu yönde faaliyetler yapılması gerektiğini vurgulayan Ünal, "Üreten, el emekleri ile çalışma hayatında yer edinen kadınlarımız için ürettikleri ürünleri daha çok kitlelere ulaştırmak, özelliği olan bazı yöresel ürünlere coğrafi işaret alarak markalaşmak ve turizm odaklı projeler için planlar yapıyoruz. Mudanya da kadın derneklerinin belirli bir noktada tarihi dokuya uygun ve şık satış stantlarına kavuşmaları için adayımız Dr. Ünal da bu konular üzerinde çok duruyor. Gerekli özeni göstereceğini her fırsatta söylüyor" diye konuştu.
Mustafa Kemal Atatürk’ün kadınlara verdiği hakları da hatırlatan Ünal, her Cumhuriyet kadınının, yaşadığı şehre katkı koyabilmesi ve değer katabilmesi için yerel belediyenin gücünü hissetmesi gerektiğinin altını çizdi.
Karşılıklı görüş alışverişi ile geçen sıcak ve samimi sohbette Ünal, Mudanya’nın her kesiminin içinde olacağı bir yönetim anlayışı için tüm kadın STK temsilcilerinden destek istedi.

Başkan adayının eşinden de üreten kadınlara tam destek

Başkan adayının eşinden de üreten kadınlara tam destek

Başkan adayının eşinden de üreten kadınlara tam destek

Başkan adayının eşinden de üreten kadınlara tam destek

Başkan adayının eşinden de üreten kadınlara tam destek

Başkan adayının eşinden de üreten kadınlara tam destek

Başkan adayının eşinden de üreten kadınlara tam destek

Başkan adayının eşinden de üreten kadınlara tam destek

Başkan adayının eşinden de üreten kadınlara tam destek

Başkan adayının eşinden de üreten kadınlara tam destek

Başkan adayının eşinden de üreten kadınlara tam destek

Başkan adayının eşinden de üreten kadınlara tam destek

Başkan adayının eşinden de üreten kadınlara tam destek

Başkan adayının eşinden de üreten kadınlara tam destek

Başkan adayının eşinden de üreten kadınlara tam destek

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