Başkan Adayları Latin Oyları için Mücadele Ediyor

ABD’de Kasım ayında yapılacak başkanlık seçimleri yaklaşırken anket firmaları ABD’li seçmenlerin önemli kesimini oluşturan Latin kökenlilerin eğilimlerini yakından takip ediyor. Florida gibi seçim yarışının başa baş gittiği eyaletlerde Latinlerin eğilimleri, sonuç üzerinde oldukça etkili olacak. 2016 seçimlerinde Başkan Donald Trump, Florida eyaletini yüzde 1,2 farkla kazanmıştı. Latin kökenliler, Corona salgını nedeniyle artan işsizlikten en çok etkilenen etnik gruplardan biri. Florida gibi eyaletlerde Corona virüsüne en fazla yakalanan kesimin Latin kökenliler olması, bu seçmenlerin başkan adayından beklentilerini de arttırıyor. Latin seçmenler, ABD hükümetinin 2017’de Porto Riko’yu vuran Maria Kasırgası’na yanıtını, eyalete verilen mali desteği ve yardımları yetersiz buluyor. Latinler, Corona virüsü salgınının da en fazla işsiz bıraktığı kesim arasında. Reuters haber ajansına konuşan Florida’da kayıtlı Porto Rikolu seçmenlerin büyük kısmı Demokrat Parti’nin Başkan adayı Joe Biden’ın ülkeyi ve kendi topluluklarını ilgilendiren konularda daha cesur yaklaşım sergilemesini umuyor. Bu konuların başında da Corona virüsünden kaynaklanan ekonomik yavaşlama geliyor.

Latin kökenlilerin Biden’a desteği son üç ayda düştü Reuters/Ipsos tarafından yapılan ankete göre Latin kökenli seçmenlerin yalnızca dörtte biri Biden’la karşılaştırıldığında Trump’ı Başkan olarak tercih ediyor. Ancak Latin seçmenin Biden’a desteğinde de düşüş var. Şubat ayında yüzde 51 olan bu destek oranı Nisan ayına gelindiğinde yüzde 46’ya düştü. Trump’ın Latin kökenli seçmen arasındaki destek oranıysa sabit kaldı. Pew Araştırma Merkezi’ne göre Eski Başkan Barack Obama, 2012’deki başkanlık yarışında yardımcısı Joe Biden iken Latin seçmenin yüzde 71’inin desteğini almıştı. Demokrat Hillary Clinton ise 2016’da Trump’la yarıştığı seçimde Latin seçmenin yüzde 66’sının desteğini kazanmıştı. Demokrat ve Latin strateji uzmanlarına göre beyazlar dışındaki en geniş seçmen kesiminin desteğini kazanması için Biden’ın verdiği mesajın ve halka inme çabalarının önemi büyük olacak. Eski Başkan adaylarından Al Gore ve John Kerry’nin seçim kampanyalarında da çalışan siyasi danışman Javier Cuebas’a göre Biden’ın sadece Başkan Trump’la ilgili olumsuz sözler söylemesi, ona bu desteği kazandırmakta yeterli olmayacak.

Biden’ın kampanya yetkilileriyse Florida ve Arizona gibi eyaletlerle, küçük ancak seçimlerde belirleyici rolü olan Wisconsin, Michigan ve Pennsylvania gibi eyaletlerde Latin nüfusu hedef aldıklarını kaydetti. Ancak Corona virüsü salgını nedeniyle etkinliklerin sanal olarak düzenlenmesi Biden’ın Latin seçmene erişme çabalarını da etkiledi. Biden’ın eski kampanya çalışanlarından Vanessa Cardenas, Latin seçmenin dilinden konuşmanın önemini vurguladı ve bunun İspanyolca konuşmak değil, Latin nüfusun sorunlarına eğilmek ve onlarla kişisel bağ kurmak anlamına geldiğini söyledi. Latinlerin siyasi yaklaşımında çeşitlilik hakim Ancak bu kesimin içindeki çeşitlilik de Biden’ın kampanyasının işini zorlaştırıyor. Florida’da eyaletin 1 milyon 100 bin nüfuslu Porto Rikolu nüfusunun çoğu Demokratlara oy verirken 1 milyon 500 bin Küba kökenli ABD vatandaşı, komünist Küba yönetimine karşı sert politikalarından dolayı geleneksel olarak Cumhuriyetçileri destekliyor. Latinlerin büyük kısmı Cumhuriyetçilerin kürtaj ve eşcinsel karşıtı politikalarına da destek veriyor. Başkan Yardımcısı Mike Pence, 2019 yılının Haziran ayında Miami’de ‘‘Trump için Latinler’’ adlı bir girişim başlatmıştı.