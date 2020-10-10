Başkan Adaylarının 15 Ekim’deki Tartışması İptal Edildi

Başkanlık seçimleri öncesinde adaylar arasında yapılan tartışma programlarının sponsorluğunu yürüten partilerüstü Başkanlık Tartışmaları Komisyonu, Cumhuriyetçi aday Başkan Donald Trump ile Demokrat aday Joe Biden arasında 15 Ekim’de yapılması planlanan tartışma programının iptal edildiğini açıkladı.

Açıklamada iki partinin de bu tarih için alternatif planlar yaptıkları belirtildi.

Komisyon, elektronik posta ile yaptığı açıklamada, 22 Ekim’de yapılması planlanan son tartışma programının hazırlıklarına odaklanacağını bildirdi.

Başkanlık Tartışmaları Komisyonu, Başkan Donald Trump'a konulan Corona enfeksiyonu teşhisi nedeniyle Trump ve Demokrat rakibi Joe Biden'ın katılacağı ikinci tartışma programının sanal ortamda düzenleneceğini açıklamıştı.

Başkan Trump ise Corona enfeksiyonu teşhisi nedeniyle tartışmanın sanal ortama taşınması kararına tepki göstermiş ve önümüzdeki hafta yapılması planlanan programa sanal ortamda düzenlenmesi halinde katılmayacağını kaydetmişti.

Demokrat aday Biden da Trump’ın Corona virüsü testleri pozitif olduğu sürece "tartışma yapılmaması" gerektiğini dile getirmişti.