“Başkan Adaylığı Konuşmasını Beyaz Saray’dan Yapabilirim”

Cumhuriyetçi Parti Kurultayı’nın Kuzey Carolina eyaletinde yapılması planlanmış; ancak eyaletin Demokrat valisinin Corona virüsü salgını sebebiyle kısıtlamalar getirmesinin ardından kurultayın Florida’da yapılmasına karar verilmişti.

ABD Başkanı, konuşmayı Beyaz Saray’dan yapmasının güvenlik açısından en kolayı olacağını, Beyaz Saray’dan ayrılması gerekmeyeceği için maliyetinin de yüksek olmayacağını söyledi.

Fox News kanalında yayınlanan Fox & Friends programına telefon bağlantısıyla katılan Başkan Trump’a, Cumhuriyetçi Parti’nin başkan adaylığını resmen kabul edeceği konuşmasını Beyaz Saray’ın bahçesinden yapıp yapmayacağı soruldu. Trump soruya “Bunu değerlendiriyoruz. Güzel bir ortam. Bence harika bir yer” yanıtını verdi.

Ancak Trump eyalette Corona virüsü vakalarının yeniden artmaya başlaması sebebiyle kurultayın Florida ayağını iptal etmiş, kurultay tarihi yaklaştığı için seçenekler de daralmıştı.

Cumhuriyetçi Parti kurultayının 24-27 Ağustos tarihleri arasında yapılması ve kurultayın son gecesinde de Trump’ın bir konuşma yapması bekleniyor.

Trump Fox News’a verdiği röportajda, sanal etkinlikler ve hem kendisinin hem de first lady Melania Trump’ın yapacağı canlı konuşmaların olacağı bir kurultay planladıklarını söyledi.

Washington Post, Cumhuriyetçi Parti yetkililerinin Trump’ın başkan adaylığını kabul edeceği konuşması için Beyaz Saray bahçesinin kullanılmasını değerlendirdiğini yazmıştı.

ABD’de başkanlar genellikle başkan adaylığını kabul edecekleri parti kurultaylarının seçimi kazanma şansları açısından önemli gördükleri bir eyalette düzenlemeyi tercih ediyor. Ancak bu yıl Corona virüsü salgını, adayları seçim kampanyalarında önemli değişiklikler yapmaya zorladı.

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