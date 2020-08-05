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“Başkan Adaylığı Konuşmasını Beyaz Saray’dan Yapabilirim”

05.08.2020 19:33 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump Cumhuriyetçi Parti’den başkan adaylığının kesinleşeceği kurultay konuşmasını Beyaz Saray’dan yapmayı değerlendirdiğini söyledi

“Başkan Adaylığı Konuşmasını Beyaz Saray’dan Yapabilirim”

ABD Başkanı Donald Trump Cumhuriyetçi Parti’den başkan adaylığının kesinleşeceği kurultay konuşmasını Beyaz Saray’dan yapmayı değerlendirdiğini söyledi.

Fox News kanalında yayınlanan Fox & Friends programına telefon bağlantısıyla katılan Başkan Trump’a, Cumhuriyetçi Parti’nin başkan adaylığını resmen kabul edeceği konuşmasını Beyaz Saray’ın bahçesinden yapıp yapmayacağı soruldu. Trump soruya “Bunu değerlendiriyoruz. Güzel bir ortam. Bence harika bir yer” yanıtını verdi.

ABD Başkanı, konuşmayı Beyaz Saray’dan yapmasının güvenlik açısından en kolayı olacağını, Beyaz Saray’dan ayrılması gerekmeyeceği için maliyetinin de yüksek olmayacağını söyledi.

Başkan Trump’ın 3 Kasım’da yapılacak seçimlerde Cumhuriyetçi Parti’den başkan adaylığını kabul edeceği konuşmasını Florida eyaletinin Jacksonville kentinde yapması planlanıyordu.

Cumhuriyetçi Parti Kurultayı’nın Kuzey Carolina eyaletinde yapılması planlanmış; ancak eyaletin Demokrat valisinin Corona virüsü salgını sebebiyle kısıtlamalar getirmesinin ardından kurultayın Florida’da yapılmasına karar verilmişti.

Ancak Trump eyalette Corona virüsü vakalarının yeniden artmaya başlaması sebebiyle kurultayın Florida ayağını iptal etmiş, kurultay tarihi yaklaştığı için seçenekler de daralmıştı.

Cumhuriyetçi Parti kurultayının 24-27 Ağustos tarihleri arasında yapılması ve kurultayın son gecesinde de Trump’ın bir konuşma yapması bekleniyor.

Trump Fox News’a verdiği röportajda, sanal etkinlikler ve hem kendisinin hem de first lady Melania Trump’ın yapacağı canlı konuşmaların olacağı bir kurultay planladıklarını söyledi.

Washington Post, Cumhuriyetçi Parti yetkililerinin Trump’ın başkan adaylığını kabul edeceği konuşması için Beyaz Saray bahçesinin kullanılmasını değerlendirdiğini yazmıştı.

ABD’de başkanlar genellikle başkan adaylığını kabul edecekleri parti kurultaylarının seçimi kazanma şansları açısından önemli gördükleri bir eyalette düzenlemeyi tercih ediyor. Ancak bu yıl Corona virüsü salgını, adayları seçim kampanyalarında önemli değişiklikler yapmaya zorladı.

Trump’tan televizyon tartışmasının tarihinin değiştirilmesi önerisi

Trump Fox News’daki röportajında, bazı eyaletlerde erken oy verme işlemi başlayacağını gerekçe göstererek, 29 Eylül’de Cleveland’da iki partinin başkan adaylarını karşı karşıya getirecek olan ilk televizyon tartışmasının tarihinin değiştirilmesi önerisinde bulundu.

3 Kasım’daki başkanlık seçimlerine kadar Donald Trump ve Demokrat Parti’den rakibi Joe Biden’ın Başkanlık Tartışmaları Komisyonu kararı uyarınca üç televizyon tartışmasında karşı karşıya gelmesi öngörülüyor. Ancak Trump üçten fazla televizyon tartışmasında Biden’la karşı karşıya gelmeyi tercih ettiğini söyledi.

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