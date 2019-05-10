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Başkan adaylığından çekildi, başkan yardımcısı oldu

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.05.2019 09:28 | Son Güncelleme

 İZMİR'de 31 Mart yerel seçimlerinde Seferihisar Belediye Başkan adayı gösterilen ancak sağlık sorunları nedeniyle adaylıktan son anda çekilen Yelda Celiloğlu, ilçede belediye başkan yardımcılığı görevine getirildi.

Başkan adaylığından çekildi, başkan yardımcısı oldu

Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA) - İZMİR'de 31 Mart yerel seçimlerinde Seferihisar Belediye Başkan adayı gösterilen ancak sağlık sorunları nedeniyle adaylıktan son anda çekilen Yelda Celiloğlu, ilçede belediye başkan yardımcılığı görevine getirildi. Celiloğlu, adaylıktan çekilmeyip de başkanlık görevine seçilseydi, ilçenin ilk kadın belediye başkanı unvanına sahip olacaktı.
CHP'nin 31 Mart yerel seçimlerinde Seferihisar'da belediye başkan adayı gösterdiği Yelda Celiloğlu, sağlık sorunları gerekçesiyle adaylıktan son anda çekildi. Celiloğlu'nun yerine ise ilçede 10 yıldır CHP ilçe başkanlığı yapan İsmail Yetişkin aday gösterildi. Seçimleri kazanarak koltuğa oturan İsmail Yetişkin, evli ve iki çocuk annesi Yelda Celiloğlu'nu siyasi başkan yardımcılığı görevine atadı. Aynı zamanda Seferihisar Belediyesi Meclis Üyesi de olan Yelda Celiloğlu, Fen İşleri Müdürlüğü, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Muhtarlıklar Müdürlüğü, Ruhsat Denetleme Müdürlüğü, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüklerinden sorumlu olacak. Belediyede göreve başlayan Celiloğlu, "İlçemizin eksikleri ve ihtiyaçlarını seçim çalışmaları süresince öğrendik. Notlarımızı aldık. Önceliklerimiz arasında acil sorunların çözümleri yer alıyor" dedi.
'HALKA HİZMET İÇİN BURADAYIM'
Seferihisar'ın 5 yılını değil geleceğini planlamak istediklerini aktaran Celiloğlu, "Halka daha yakın olmak, halkın içinde olmak gerektiğine inanıyorum. Meclis üyesi seçildikten ve başkan yardımcılığı görevine getirildikten sonra artık tüm Seferihisar halkına hizmet için orada olduğumun bilinciyle çalışacağım. Ayrımcılık yapmadan, kanuni haklar doğrultusunda tüm isteklere cevap vererek çözüm üretmek benim için çok önemli. Sosyal projelerde bulunmak, ne kadar yorgun olursam olayım beni dinlendiriyor ve huzur veriyor" diye konuştu. Celiloğlu, adaylıktan çekilmeyip de başkanlık görevine seçilseydi, ilçenin ilk kadın belediye başkanı olacaktı.

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Başkan adaylığından çekildi, başkan yardımcısı olduBaşkan adaylığından çekildi, başkan yardımcısı oldu

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