Başkan Adil Tek açıkladı: Küresel ısınma Akdeniz'de tropikal fırtınaları artıracak

"Daha çok pasifik ve atlantikte olan bu yapıların en önemli etkileri deniz suyu sıcaklıkları. Yazdan sonbahara geçişte deniz suyu sıcaklıkları yüksek oluyor. Kara daha çabuk soğuyor. Kuzeyden en ufak bir soğuk hava geldiğinde denizdeki yüksek sıcaklık havaya doğru hızlı bir şekilde transfer oluyor. Büyük sıcaklık farklarından dolayı tropikal siklon gibi yapılar oluşuyor. Geçen hafta soğuk bir hava dalgası yaşandı. Marmara ve Ege'yi etkiledi. Bu soğuk hava Bingazi Körfezi'nde ve İtalya'nın güneyine kayarak oradaki sıcak deniz suyuyla buluştu. Sonucunda da bu yapının oluşmasına sebebiyet verdi. Bu sistemler oluştuktan sonra da genellikle doğuya doğru hareket eder. Yunanistan üzerinden gelen bu hava, Kuzey Ege'ye yaklaştı. Bingazi Körfezi'ndeki deniz suyu sıcaklığı 28-30 derecelere kadar çıkıyor. Ege Deniz'indeki su sıcaklığı ise 23-24 derecelerde. Bizim kıyılarımıza geldiğinde fırtınayı besleyen yüksek deniz sıcaklığı ortadan kalktığı için etkisi güçlü olmadı. Onu besleyen yüksek deniz sıcaklığı ortadan kalkmış oldu. Saros'a doğru sistem etkisini tamamen kaybetti. Aradaki sıcaklık farkının yüksek olması durumunda fırtınanın etkisi de fazla oluyor."

Tropikal siklon ve kasırga olaylarında en büyük etkenin deniz suyu sıcaklığı olduğunu vurgulayan Tek, şöyle devam etti:

AKDENİZ'DE TROPİKAL FIRTINA RİSKİ YÜKSEK

Adil Tek, Avrupa ve Avrasya bölgelerinden gelen soğuk havanın kara üzerinden geçtiği için Türkiye'de çok etkili olmadığını ifade ederek, bu hava olayının normalde Akdeniz'de tropik değil de normal siklon şeklinde oluştuğunu, özellikle Marmara ve Ege'yi etkiyen yağışlar ile ılıman bir hava meydana getirdiğini anlattı.

Daha önceki yıllarda da bu tür tropik fırtınaların görüldüğünü vurgulayan Tek, "Şimdi biraz daha hassaslaştık. Akdeniz'den, Orta Akdeniz'den gelen bu tür kuvvetli rüzgarlar oluşturan yapılar daha önce de oluyordu. Sıcaklıkların gittikçe artmasıyla oluşan küresel iklim değişikliği Akdeniz'de bu tür yapıların oluşmasına neden oluyor." dedi.

Önceden de yaşanan bu hava olaylarının şimdi İtalya'nın güneyinde daha kuvvetli hal aldığını belirten Tek, şöyle konuştu:

"Gittikçe yükselen bir sıcaklık var. Sıcaklığın arması demek, atmosferdeki enerjinin de artması anlamına geliyor. Sıcaklıkların artması, suyun daha fazla buharlaşması demek. Kutuplarda erime olduğu için yağış miktarı artıyor. Bazı bölgeler az bazıları çok fazla yağış alıyor. Yağışlar da kısa süreli sel ve su baskınlarına neden oluyor, hortumlar oluşuyor. Bazı bölgelerde kuraklık yapıyor. Bu olaylar tropik fırtınaların da etkisini fazlalaştırıyor. Bizim enlemlerde artık bu şeylerin sıklığı artacak. Önceden görülmüş. 10 yılda bir iken, 10 yılda 2'ye, 3'e çıkacak. 5 yıl olmaz ama 6'ıncı yıl iki tane olur."