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Başkan Akgedik: “İstemediğimiz bir kaza yaşadık”

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.05.2019 16:32 | Son Güncelleme

Adana’nın Aladağ Belediye Başkanı Mustafa Akgedik, “İstemediğimiz bir kaza yaşadık.

Adana’nın Aladağ Belediye Başkanı Mustafa Akgedik, “İstemediğimiz bir kaza yaşadık. 3 işçimiz yaralı olarak kurtuldu ancak bir arkadaşımızı kaybettik. Aladağ’ımızın, Adana’mızın başı sağ olsun” dedi.
Başkan Akgedik, Zamantı Irmağı üzerine kurulu Göktaş 2 HES Barajı havuzundaki yaşanan ve 1 işçinin öldüğü, 3 işçinin yaralandığı olaya ilişkin açıklamalarda bulundu. Akgedik, bugün saat 11.30 sıralarında gerçekleşen olayla ilgili, “Burada çalışan 4 arkadaşımızdan 3’ü yaralanarak kurtulmuş ancak bir tanesi sele kapılarak hayatını kaybetti. Sefer Aktaş isimli vatandaşımızı kaybettik. Aladağ’ımızın, Adana’mızın başı sağ olsun. Burası zor bir yer. Barajın yapım aşamasında da ciddi sıkıntılar olmuştu” ifadelerini kullandı.
Olayla ilgili olarak başlatılan incelemeler devam ediyor.

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