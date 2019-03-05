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Başkan Akgün, “Amacımız, çocukların kaliteli bir ortamda eğitim alabilmelerini sağlamak”

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.03.2019 12:20 | Son Güncelleme

Türk milli eğitimine yapmış olduğu katkılardan dolayı “Okulcu Hasan” olarak anılan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr.

Türk milli eğitimine yapmış olduğu katkılardan dolayı “Okulcu Hasan” olarak anılan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, ilçe sınırları dahilindeki tüm eğitim kurumlarının bakım, onarım ihtiyaçlarına da anında karşılık veriyor. Başkan Akgün, “Amacımız, Büyükçekmeceli çocukların daha verimli ve kaliteli bir ortamda eğitim alabilmelerini sağlamaktır” dedi.

Yaz tatilinde okullar tek tek elden geçirilecek
Başkan Akgün tarafından titizlikle takip edilen okulların bakım ve onarım çalışmaları özellikle, sömestr ve yaz tatillerinde kesintisiz olarak gerçekleştiriliyor. Okulların eğitim verdiği dönemde de çalışmaların aksatılmaması talimatını veren Başkan Akgün sayesinde ekipler, hafta sonu mesaisine eğitim kurumlarında yaptıkları çalışmalarla devam ediyor. Büyükçekmece Belediyesi ekipleri, okulların yaz tatiline girmesinin ardından tüm okulları tek tek elden geçirecek.
Okulların her türlü ihtiyacına karşılık veriliyor

24 mahallenin tamamına yayılan okul yapım, bakım ve onarım çalışmalarında; okulların çevresinde yol, tretuvar ve kaldırım yapım çalışmaları, okul oyun alanı çizgileri, voleybol, basketbol ve saha çizgi çalışmaları, çeşitli boya ve tadilat çalışmaları, okul bahçelerinde ağaçlandırma ve peyzaj çalışmaları, Atatürk büstü yapım çalışmaları, okulların iç ve dış cephe bakım ve boya işleri, okulların önünde bulunan yaya geçitlerinin yapım ve bakım çalışmaları, duba, çocuk oyun gruplarının bakım ve onarımı gibi çok sayıda ve çeşitlilikte çalışma yapılıyor.

“Daha verimli ve kaliteli eğitim”
Büyükçekmece Belediyesi ile iletişime geçen okulların talep ettikleri çalışmaların anında gerçekleştirildiğini belirten Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün; “Amacımız, Büyükçekmeceli çocukların daha verimli ve kaliteli bir ortamda eğitim alabilmelerini sağlamaktır” dedi.

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