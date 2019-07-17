HABER

Başkan Akgün, "Atamızın evini Büyükçekmece’de inşa edeceğiz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2019 10:38 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün anısını Büyükçekmece’de yaşatmak adına bir adım atan Belediye Başkanı Dr.

Başkan Akgün, "Atamızın evini Büyükçekmece’de inşa edeceğiz"

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün anısını Büyükçekmece’de yaşatmak adına bir adım atan Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Büyükçekmece’ye Atatürk Evi inşa ediyor.

Atatürk’ün anısını yaşatmak için kollarını sıvayan Başkan Akgün, Büyük Atatürk Parkı’na Mustafa Kemal Atatürk’ün 1881 yılında dünyaya geldiği Selanik Atatürk Evi’nin bir benzerini inşa edecek.

Çok özel ve farklı bir proje
Yaptığı geziler sırasında sık sık Atatürk’ün dünyaya geldiği evi ziyaret eden ve evin bir benzerini Büyükçekmece’ye inşa etmek isteyen Akgün, tüm vatandaşların birebir benzeri olan evi ziyaret edebilmesini sağlayacak. Büyük Atatürk Parkı’nın girişlerinden biri olan ve yapım çalışmaları devam eden Atatürk Evi, toplamda 2 bin 100 metrekare sert zemin içerisinde inşa edilecek. Selanik Girişi ve Atatürk Evi projeleri geniş bir yeşil alan içerisinde yer alıyor. Doğayla iç içe bir alan oluşturacak olan Büyükçekmece Belediyesi ekipleri, gezi yolları, oturma ve dinlenme alanları ve yapılacak büyük meydan sayesinde huzur ve konforun keyfini çıkaracak. Selanik Girişi’ni biyolojik bir gölet ve süs havuzları da süsleyecek.

En anlamlı meydan çalışmalarından biri olacak
Selanik Girişi içerisinde yer alacak meydan çalışmasında Atatürk Evi’nin önünde Mustafa Kemal Atatürk’ün heykeli konumlandırılacak. Başkan Akgün’ün imza attığı anlamlı proje sayesinde Selanik Girişi ve Atatürk Evi’ni ziyaret eden Büyükçekmeceliler, tarihle iç içe olabilecek. Kolay ulaşım ve konfor için her ayrıntının düşünüldüğü proje kapsamında bir de otopark alanı da inşa edilecek.

"Atatürk’ün adını ve anısını yaşatıyoruz"
Geçtiğimiz günlerde Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün doğduğu, büyüdüğü toprakları ve evini ziyaret eden Başkan Akgün, evin bir benzerinin Büyükçekmece’de yapılacak olmasının kendisi ve tüm Büyükçekmeceliler için bir gurur kaynağı olduğunu vurgulamıştı. Akgün; "Her yüzyılda bir dahi doğar, 20. Yüzyılın dahisi Mustafa Kemal Atatürk’tür. Atatürk’ün adını ve anısını, şimdiye kadar yaptığımız pek çok projede yaşattık. Selanik Girişi ve Atatürk Evi projesiyle Atatürk’ün dünyaya geldiği evin bir benzeri inşa edilecek. Oluşturacağımız tarihi doku sayesinde Büyükçekmeceliler farklı ve bambaşka bir atmosfer içerisinde bulunabilecek. Anlamlı çalışmanın şimdiden ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

Başkan Akgün,

Başkan Akgün,

Başkan Akgün,

PARTNER Balayında öyle bir poz verdi ki... Balayında öyle bir poz verdi ki...
(Özel) Kök hücre nakli yapılmasa küçük yaşta ölecek(Özel) Kök hücre nakli yapılmasa küçük yaşta ölecek
İstanbul'un göbeğinde korku dolu anlar! Böyle görüntülendiİstanbul'un göbeğinde korku dolu anlar! Böyle görüntülendi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Trump'a karşı tasarı! Oy çokluğuyla kabul edildi!

Trump'a karşı tasarı! Oy çokluğuyla kabul edildi!

Bikinili videosu olay oldu!

Bikinili videosu olay oldu!

Ankara'da kaçak içki operasyonu! Çok sayıda gözaltı

Ankara'da kaçak içki operasyonu! Çok sayıda gözaltı

Halk otobüsünden düşen genç kız hayatını kaybetti

Halk otobüsünden düşen genç kız hayatını kaybetti

Defne Samyeli kendi fotoğrafına övgüler yağdırdı!

Defne Samyeli kendi fotoğrafına övgüler yağdırdı!

YKS sonuçları açıklandı!

YKS sonuçları açıklandı!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Hakkari'den acı haber: 3 askerimiz şehit oldu

Hakkari'den acı haber: 3 askerimiz şehit oldu

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Çeşme'de büyük tehlike! "Tedbir alınmazsa facia kapıda"

Çeşme'de büyük tehlike! "Tedbir alınmazsa facia kapıda"

Son dakika! S-400 teslimatında uçaklar peş peşe Ankara'ya indi

Son dakika! S-400 teslimatında uçaklar peş peşe Ankara'ya indi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Eyüpsultan’da 'yolcu alma' tartışması

İstanbul'un göbeğinde korku dolu anlar! Böyle görüntülendi

10 ilde FETÖ operasyonu! Aralarında iş adamı ve basın mensupları da var

Flaş operasyon! Aralarında iş adamı ve basın mensupları da var

Su kanalından geçerek apartmanlarına giriyorlar

Apartmanlarına gidebilmek için öyle bir yol kullanıyorlar ki...

Son dakika! Mürted'e 14'üncü uçak indi

MSB açıkladı! Bir uçak daha indi

Tarım işçilerini taşıyan minibüs traktörle çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

Feci kaza! Çok sayıda yaralı var...

Özel Fener Rum Lisesi ve Ortaokulu 565 yıldır tüm ihtişamıyla ayakta

565 yıldır tüm ihtişamıyla ayakta

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.