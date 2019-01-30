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Başkan Akgün, bir kez daha Ilgaz ailesine sahip çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2019 06:09 | Son Güncelleme

Büyükçekmece de ikamet eden ve zor şartlar altında yaşam mücadelesi veren Melahat Ilgaz’ı ev sahibi yapan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr.

Büyükçekmece de ikamet eden ve zor şartlar altında yaşam mücadelesi veren Melahat Ilgaz’ı ev sahibi yapan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, bir kez daha ailenin imdadına yetişti.
Programına katılan Melahat Hanım ve kardeşi Şenol Bey için Başkan Akgün’ü arayan Müge Anlı’nın yardım talebi karşılık buldu.
Akgün, “Yıllar sonra bir araya gelmiş bu ailenin daha fazla mutlu olmasına katkı sağlayacaksak bu bizim için ibadettir. Biz insanlar için varız” dedi.
Babaları tarafından 42 yıl önce tren garına bırakılan ve yıllar sonra birbirlerine kavuşan Melahat ve Şenol kardeşler, Başkan Dr. Hasan Akgün’e teşekkür ederek stüdyoda duygu dolu anlar yaşadı.
Müge Anlı, Başkan Akgün’ü aradı
Ünlü televizyoncu Müge Anlı’nın ATV’deki “Tatlı Sert” programına katılan Melahat Ilgaz, 42 yıl sonra kavuştuğu erkek kardeşi Şenol’un zor durumda olduğunu ve iş aradıklarını belirtti. Melahat Ilgaz’ın “Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün her zaman yanımızda oldu, bize yardım etti” sözleri üzerine kendisi de Büyükçekmeceli olan Müge Anlı, telefonla Başkan Akgün’ü arayarak Şenol bey için iş talebinde bulundu.
“Biz insanlar için varız”
Yardım çağrısına kayıtsız kalmayan Başkan Dr. Hasan Akgün, “Müge sen bizim büyük Büyükçekmece ailemizin bir ferdi olarak benim kadar yetkilisin. Yıllar sonra bir araya gelmiş bu ailenin daha fazla mutlu olmasına katkı sağlayacaksak bu bizim için ibadettir. Biz insanlar için varız. Ben 40 yıldan beri vatandaşımızın emrinde onların mutluluğu için çalışan bir vatandaşım. Bu tip sosyal yara haline gelen konulara parmak basmak daha başka bir şeydir. Elimizden geleni yapacağız. Sen bu konuda yetkilisin” ifadesini kullandı.

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