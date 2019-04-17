Başkan Akgün, “Büyükçekmece’nin kalbi kültür ve sanat diye atar”

Büyükçekmece Belediyesi, yetişme çağındaki çocuklara sanat sevgisi aşılırken hem sosyalleşmeleri hem de öz güven sahibi olmaları adına çalışmalarına devam ediyor. Genç yeteneklerle bir araya gelen Başkan Akgün, “Çocuklarımız ve gençlerimiz geleceğe daha sağlam adımlarla yürüsün istiyoruz. Büyükçekmece’nin kalbi kültür ve sanat diye atar” dedi.

Genç yetenekler keşfediliyor

Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ilçenin pek çok bölgesinde faaliyet gösteren eğitim merkezleri bulunduğunu hatırlatarak; "Çocuklarımıza okuldan sonra daha iyi imkanlar sunarak derslerini pekiştirmeleri, eğitime katkı anlamında onlara imkan hazırlıyoruz. Çocuklarımızın gelişimine katkı sağlıyor ve onlara destek oluyoruz. Ayrıca çocuklarımıza kültürel ve sanatsal alanda da eğitim imkanı sunuyoruz. Tecrübeli hocalarımızla birlikte genç yetenekleri keşfederek onları geleceğe yetiştiriyoruz. İlçedeki kültür merkezlerimizde binlerce vatandaşımız ilgi alanları ve hobilerine yönelik eğitimler alıyor. Kapımıza gelen hiçbir vatandaşımızdan ücret talep etmiyoruz. Büyükçekmece’nin kalbi kültür ve sanat diye atar” ifadesini kullandı.