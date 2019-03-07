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Başkan Akgün, “Çağdaş toplumların temel taşı kadınlardır”

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.03.2019 10:43 | Son Güncelleme

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr.

Başkan Akgün, “Çağdaş toplumların temel taşı kadınlardır”

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nün kadınların özgürlük ve eşitlik mücadelesi açısından önemli bir gün olduğuna vurgu yaparak, "Hayatın her alanında sevgiyi, fedakarlığı ve duyarlılığı temsil eden kadınlarımız çağdaş toplumların da temel taşlarıdır" dedi.

“Kadın ne kadar özgürse, demokrasi de o kadar güçlüdür”
8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayınlayan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, mesajında şu ifadelere yer verdi: "Hayatın her alanında sevgiyi, fedakarlığı ve duyarlılığı temsil eden kadınlar çağdaş toplumların temel taşlarıdır. Ülkemizde son yıllarda kadına yönelik şiddetin artması, kadının halen toplumuzda hak ettiği yerde olmaması ise son derece düşündürücü ve üzücüdür. Kadına şiddetin önlenmesinde en etkili yollardan biri, toplumsal yapı içinde kadınımızı her alanda güçlendirmektir. Üretkenliği ve duyarlılığı temsil eden, huzurlu ve sağlıklı bir toplumun temel taşı kadınlarımız giderek daha yoğun bir biçimde şiddet olaylarına maruz kalmaktadır. Kadına şiddetin önlenmesinde en etkili yollardan biri, toplumsal yapı içinde kadınımızı her alanda güçlendirmektir. Unutulmamalıdır ki, bir ülkede kadınlar, ekonomik, sosyal ve siyasal yaşama etkin katılıyor ise ve kadın ne kadar özgürse, demokrasi de o kadar güçlüdür. Kalkınma sürecinde kadınların etkin biçimde yer alması, iş gücüne katılımının artırılması sürdürülebilir kalkınmanın gerçekleştirilebilmesinde temel unsurdur. Kadınların gücünü kullanamayan toplumlar geri kalmış, üretemeyen, sorunlarını çözemeyen yığınlar haline dönüşmüştür. Kadınların sosyal ve siyasal hayatta hak ettikleri konuma yükselmeleri ve geleceğe güvenle bakmaları ise; yetiştirdikleri nesillerin mutluluğunun ve başarılarının en temel şartıdır. Kadınlarımızın laik, demokratik, çağdaş Atatürk Devrimleri ile birlikte elde ettiği hak ve kazanımlarını, siyasal karar mekanizmalarında rol alarak daha da güçlendirmeleri gerektiğine inanıyoruz. Cinsiyet ayrımının olmadığı bir ülkede ve dünyada, insanların eşit, kardeşçe ve barış içinde yaşayabilmeleri umuduyla, tüm kadınlarımızın Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyor, en içten saygılarımı sunuyorum" dedi.

Başkan Akgün, “Çağdaş toplumların temel taşı kadınlardır”

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