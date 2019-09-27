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Başkan Akgün, dışarıda bekleyen vatandaşları yalnız bırakmadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2019 05:16 | Son Güncelleme

İstanbul’da meydana gelen deprem sonrası evlerine girmekte korku yaşayan vatandaşlarla Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün sabaha kadar ilgilendi.

İstanbul’da meydana gelen deprem sonrası evlerine girmekte korku yaşayan vatandaşlarla Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün sabaha kadar ilgilendi. Akgün, "Vatandaşlarımıza önceki tavsiyelerimiz tabii ki herkes evine gitsin. Büyükçekmece’de ben hiç bir endişe duymuyorum" dedi.
İstanbul’da dün saat 13.59’da meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki deprem sonrası bazı vatandaşlar geceyi dışarda geçirmek istedi. Büyükçekmece’de de parklarda kalan vatandaşları Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ziyaret ederek herhangi bir ihtiyacının olup olmadığını sordu. Başkan Akgün Büyükçekmece’de parklarda kalan vatandaşlarla tek tek ilgilenerek, korkmamaları, endişeli duyulacak bir şeyin olmadığını söyledi.

“Bu deprem meselesi 1999’dan bu yana vatandaşın kafasına yerleşti”
Başkan Akgün deprem hakkında yorum yapanların dikkate alınması gerektiğini belirterek, "Vuku bulan deprem tabi vatandaşlarımızı sokağa döktü. Vatandaşların endişe duyması, vatandaşlardan korkması hayret normaldir. Dışarıda sabahlaması da gayet normaldir çünkü bu deprem meselesi 1999’dan bu yana vatandaşın artık kafasına yerleşti. Sonuçta deprem olacaktır, büyük deprem ne zaman olacağını bilinmez, biliyorum diyenleri dikkate almamak lazım" dedi.

"Merkezi hükmet ile yerel yönetimler bu işi çözmek zorunda"
İstanbul üzerinde çok ciddi bir şekilde durulması gerektiğini ifade eden Başkan Akgün, "Ankara ve İstanbul’un merkezi hükmet ile yerel yönetimler bu işi çözmek zorunda. Bu işin partisi, bu işin siyaseti olmaz ne Ankara bunu tek başına yapabilir, ne İstanbul tek başına yapabilir. İstanbul üzerine de çok ciddi durmak, alınması gereken tedbirlerin yarın sabahtan itibaren merkezi hükümetle yerel yönetimler acil almak zorundalar" ifadesini kullandı.

“Dışarıdaki vatandaşlarımız tavsiye ediyorum, evine gitsin”
Son olarak dışarıda kalan vatandaşların evlerine gitmesini gönül rahatlığıyla belirten Başkan Akgün, dışarıda kalanların ihtiyacının da karşılandığını söyleyerek şöyle devam etti: "Dışarıdaki vatandaşlarımıza önceki tavsiyelerimiz tabii ki herkes evine gitsin. Büyükçekmece’de ben hiç bir endişe duymuyorum. Bazı binalarda çatlama, patlama olabilir, binalarda hasar olacaktır ama buranın alt yapısını, bina stokunu bildiğim için vatandaşlarımızın gönül rahatlığı içinde evlerine gitmelerini tavsiye ediyorum. Belediye olarak dışarıda kalan vatandaşlarımızın çorbası, çayı, suyu, ekmeği ekiplerimiz tarafından sosyal tesislerimiz sabaha kadar açık bulundurularak, toplanma alanlarında seyyar mutfaklarımız açık bulundurularak verilmeye çalışılıyor. Şuanda kayda değer büyük bir olay vuku bulamamıştır."

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