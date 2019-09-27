Başkan Akgün, dışarıda bekleyen vatandaşları yalnız bırakmadı

İstanbul’da meydana gelen deprem sonrası evlerine girmekte korku yaşayan vatandaşlarla Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün sabaha kadar ilgilendi. Akgün, "Vatandaşlarımıza önceki tavsiyelerimiz tabii ki herkes evine gitsin. Büyükçekmece’de ben hiç bir endişe duymuyorum" dedi.

İstanbul’da dün saat 13.59’da meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki deprem sonrası bazı vatandaşlar geceyi dışarda geçirmek istedi. Büyükçekmece’de de parklarda kalan vatandaşları Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ziyaret ederek herhangi bir ihtiyacının olup olmadığını sordu. Başkan Akgün Büyükçekmece’de parklarda kalan vatandaşlarla tek tek ilgilenerek, korkmamaları, endişeli duyulacak bir şeyin olmadığını söyledi.

“Bu deprem meselesi 1999’dan bu yana vatandaşın kafasına yerleşti”

Başkan Akgün deprem hakkında yorum yapanların dikkate alınması gerektiğini belirterek, "Vuku bulan deprem tabi vatandaşlarımızı sokağa döktü. Vatandaşların endişe duyması, vatandaşlardan korkması hayret normaldir. Dışarıda sabahlaması da gayet normaldir çünkü bu deprem meselesi 1999’dan bu yana vatandaşın artık kafasına yerleşti. Sonuçta deprem olacaktır, büyük deprem ne zaman olacağını bilinmez, biliyorum diyenleri dikkate almamak lazım" dedi.